Минус мусор, плюс безопасность

Фото: Мария ЛЕНЦ

В «Красноярской рециклинговой компании» пояснили: стихийная свалка на территории СНТ «Коммунар» в Емельяновском районе – хроническая проблема. Мусор отсюда оператор вывозил и летом 2019 года, и нынешним летом, но, увы, горы отходов появляются вновь.

По словам сотрудников охраны СНТ, мешки, коробки, ненужную хозяйственную утварь на обочину дороги сваливают все кому не лень. Пакеты летят из проезжающих мимо машин, и никакие увещевания на людей не действуют.

За помощью в ликвидации стихийной свалки к левобережному региональному оператору обратились представители СНТ. Более того, оплатили подрядчику все необходимые работы. Однако вывезти весь мусор летом не удалось: участок болотистый, грунт рыхлый, тяжёлый мусоровоз попросту застрял в грязи.

«Мы отложили завершение работ до морозов, надеялись, что дорога подмёрзнет, и проблем с вывозом не будет, – рассказал Станислав Шалимов, заместитель директора обособленного подразделения компании «Экопроект» – подрядчика левобережного оператора. – Но, как видите, и сейчас не всё просто: поставить машину под погрузку на обледенелом участке удалось не сразу».

Станислав Шалимов, заместитель директора обособленного подразделения компании «Экопроект» Фото: Мария ЛЕНЦ

Я не я, и свалка не моя!

Несанкционированные свалки в левобережной технологической зоне специалисты «Красноярской рециклинговой компании» выявляют постоянно. Часто в этом помогают неравнодушные и ответственные граждане. Где-то горы мусора остались с прежних, дореформенных лет, где-то появились «свеженькие», а где-то они появляются регулярно – как на территории «Коммунара».

Руководитель отдела экологического мониторинга «КРК» Наталья Орлова поясняет: обязанность убирать такие свалки закон возложил на владельца земли. И не всегда эти владельцы готовы выполнить свои обязанности по доброй воле – тогда решение вопроса переходит в судебную плоскость. Нередко свалки обнаруживаются на неразграниченных, бесхозных землях.

«Только в этом году мы зафиксировали 160 таких точек, общий объём ТКО – более двух тысяч кубометров. Ликвидировали уже больше половины из них», – пояснила Наталья Орлова. И добавила, что случай с СНТ «Коммунар» можно назвать уникальным – сами обратились за помощью, сами оплатили работы. Более того – дачники здесь стали активно заключать договоры с региональным оператором на вывоз мусора.

Не только экология

«Здесь раньше чисто было, шиповник рос вдоль дороги, княжик – таежный клематис – вился. И вот уже сколько лет свалка. Её убирают – она снова появляется. Жаль, что люди так относятся к природе… По-свински, ну нет у меня другого слова!»

Людмила Цебина – хозяйка дачного участка в соседнем с «Коммунаром» СНТ. Но дорога туда идёт как раз мимо этой стихийной свалки. Узнав, что мусор не просто вывезут, но и организуют здесь регулярный централизованный сбор отходов, женщина очень обрадовалась: «Вот это я понимаю – хозяйский подход!»

Проходившие мимо редкие дачники останавливались, несмотря на непогоду, наблюдали за погрузкой, интересовались: а кто это уборку делает? И что – всегда теперь будут вывозить? Вот тут мебель ещё часто выбрасывают, диваны, шкафы – их что, тоже заберут? Надо же!.. «В этой помойке и собаки часто роются, и вороны вокруг стаей носятся. А ведь аэропорт рядом!»

Руководитель отдела экологического мониторинга «КРК» Наталья Орлова Фото: Мария ЛЕНЦ

«Помните, в прошлом году в Подмосковье самолёт аварийно садился на кукурузное поле? Лишь благодаря мастерству пилотов более двухсот человек остались живы. А причиной чрезвычайной ситуации стали именно птицы, которые всегда на таких свалках собираются, – объяснила Наталья Орлова. – Мы, кстати, в этом году уже не первую свалку поблизости от аэропорта ликвидируем!»

Вопрос с несанкционированной свалкой в СНТ «Коммунар» можно считать закрытым: мусор вывезли, договор с левобережным оператором заключили. Зимой и в межсезонье, когда на дачи мало кто выезжает, здесь будет организован мешковой сбор – как временная мера для поддержания порядка. А летом «КРК» поставит здесь мульду – восьмикубовый контейнер, и мусоровоз будет приезжать сюда регулярно – по графику.