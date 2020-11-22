Коронавирус в Красноярске, последние новости на 23 ноября 2020: количество погибших за сутки составило 20 человек

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 23 ноября 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

На утро понедельника 23 ноября ситуация с коронавирусом выгляди следующим образом. По данным оперативного штаба в Красноярске и крае зарегистрировано всего 33 556 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 336 случаев. Темп прироста за сутки – 1,0 %.

Информация о распределении количества заболевших в городах и районах края предоставлена в сводке регионального управления Роспотребнадзора, но в нее не входят закрытые города Зеленогорск и Железногорск. Наибольшее число суточного прироста – в краевом центре – 81. В Канске- 28, Норильске – 22, в Шарыпово и Дудинке – по 16 случаев. И в Ачинске – 14 новых случаев.

По количеству выздоровевших: выписано за сутки 334 человека, а всего 26 000. И летальных исходов за сутки – коронавирус унес жизни 20 человек, а всего – 938.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 9 566 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 850. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 587. Проведено тестов на коронавирус всего 1 668 276, из них за последние сутки 17 030.