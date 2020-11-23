Красноярцев ждут на втором сезоне конкурса «Мастера гостеприимства»

Фото: предоставлено партнером конкурса «Мастера гостеприимства».

Анатолий Казакевич из Иркутской области, победил в первом сезоне конкурса с проектом «Сфера Байкала» - один из самый масштабных на «Мастерах гостеприимства». Его главная задача – комплексное развитие туризма на Байкале, обустройство территорий для пребывания туристов, обеспечение развития сферы гостеприимства на Байкале. Проект уже не идея, он находится на этапе активной реализации.

-Я участвовал в финале удаленно, и вечером мне сообщили новость о моей победе. Я очень рад, что мы победили. Есть шанс, что теперь наш проект будет поддержан на федеральном уровне, - Анатолий делится своими впечатлениями от конкурса.

- Никогда не сдавайтесь! Нужно максимально качественно прорабатывать проект для подачи на конкурс. Желаю не бояться мечтать, смелее реализовывать свои идеи, - желает Анатолий будущим участникам.

Фото: предоставлено партнером конкурса «Мастера гостеприимства».

Другой победитель, Александр Баранов из Кемеровской области, говорит: - Для меня было важно услышать мнения о моем проекте экспертов в области туризма со всей страны, а также моих коллег, других участников, с кем я конкурирую, и тех наставников и экспертов, с кем мы встретились в финале. Обратная связь очень важна. Я счастлив, что победил. Но мы ждали не столько подарков или призов, сколько практических результатов: важнее профессиональный взгляд на проект, чтобы, возможно, найти какие-то недоработки и скорректировать их».

Проект Александра Баранова «Северный Кузбасс – Большой Берчикуль» направлен на комплексное развитие кластера Северный Кузбасс.

ЧТО ЗА КОНКУРС

Участвовать и побеждать можно во втором сезоне всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Это один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его проводят в партнерстве с Ростуризмом, Росмолодежью и Общенациональным союзом индустрии гостеприимства (ОСИГ). Победители получают гранты на воплощение своих проектов в сфере туризма.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН

— Туризм в России сегодня на пороге больших изменений. Нам необходимы новые кадры и проекты. Конкурс «Мастера гостеприимства» – один из инструментов, который позволяет выделить лидеров отрасли. Мы увидели много интересных проектов и я очень рада, что в сфере туризма задействованы яркие, талантливые люди. Только вместе мы поменяем облик российского туризма, делая его доступнее, разнообразнее и безопаснее, – рассказала на пресс-конференции перед стартом второго сезона руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

КАК ПРОХОДИТ

Участники регистрируются, а затем снимают видео-визитку о своем городе или регионе. Далее проходят онлайн-тестирование – дистанционный этап конкурса запланирован на январь-февраль 2021 года. По его итогам лучших пригласят в очные полуфиналы. Далее кандидаты готовят защиту своих проектов и отбираются в финал.

ЧТО НОВОГО В ЭТОМ СЕЗОНЕ

Во-первых, организаторы планируют добиться увеличение числа грантов. В первом сезоне победили 62 участника. Четыре лучших проекта получили в общей сложности 5 млн рублей. Организаторы «Мастеров гостеприимства» не намерены снижать суммы грантовой поддержки. Деньги выделяют федеральные ведомства и бизнес.

Во-вторых, в прошлом сезоне участники решали игровые кейсы. В этом предстоит погрузиться в региональную специфику и решать реальные задачи по развитию внутреннего туризма в разных уголках страны.

Также обновятся пул наставников проекта и города проведения полуфиналов. В первом сезоне принимали Сочи, Самара, Тула, Уфа, Пятигорск, Ялта, Салехард, Калининград. В этом году объявят конкурс среди городов на право проведения очных этапов.

ПРО ШАНС ДЛЯ СТУДЕНТОВ

В этом сезоне для них появился специальный трек – «Мастера гостеприимства. Студенты». В участники набирают – будущих отельеров, рестораторов и специалистов в сфере туризма. Они будут соревноваться на площадках вузов, где есть профильные специальности.

— Направление будет реализовываться совместно с «Росмолодежью». Молодость, креатив и смелые решения нужны индустрии. Студенты могут применить на практике знания, полученные университетской скамье, познакомиться с другими участниками, приобрести ценный опыт, — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Подать заявку может любой совершеннолетний гражданин России на сайте welcomecup.ru до 15 января 2021 года. Стать участником могут работники сферы туризма и сервиса, ресторанного бизнеса, event-менеджеры, авторы проектов в сфере гостеприимства. Участники конкурса смогут получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства. Победителям дадут гранты на проекты, помогут со стажировкой в ведущих туркомпаниях страны.