В Красноярске специалисты в области охраны лесов рассказали, что такое чага, где растет и что лечит

Чага Фото: пресс-служба краевого Лесопожарного центра

Последнее время много говорят о полезных свойствах чаги – это гриб, паразитирующий на березах. Причина тому – информация, появившаяся в сети, что в новосибирском Центре вирусологии «Вектор» из него создали лекарство от коронавируса. Ажиотаж вокруг этой темы не утихает. Специалист в области охраны лесов краевого Лесопожарного центра Красноярского края Наталья Давыдова рассказала, где растет чага, когда ее лучше собирать, как правильно использовать, и действительно ли чага так полезна, как о ней говорят.

Чага выглядит, как черная бородавка Фото: пресс-служба краевого Лесопожарного центра

Как выглядит

Трутовик скошенный или Инонотус скошенный - вид грибов рода Инонотус (Inonotus) отдела Базидиомицеты. Более известное название – березовый гриб Чага. Многие ошибочно думают, что он коричневого цвета, круглый или овальный. На самом деле это уже трутовик настоящий, совершенно другой гриб с иными свойствами, и не факт, что он поможет. При незнании им можно даже отравиться. Эти два вида трутовиков очень легко отличить друг от друга. Трутовик настоящий выглядит на дереве, как половина тарелки или блина. У чаги же плодовое тело напоминает черную бугристую бородавку, края неровные.

Где растет

Растет в березовых лесах. Трутовик скошенный вырастает до огромных размеров из маленькой споры. Их разносит ветер, переносят птицы и животные на своих лапках. Спора попадает в дерево через небольшую ранку, нежнейшую кору молодого деревца, тоненькую веточку. Гриб очень долго развивается в растении, а потом уже, года через 3-4, появляется его плодовое тело, которое можно заметить на стволе. Чага живет в теле хозяина, в древесине – это настоящий паразит, убивающий дерево. Гриб напитывается полезными веществами сока дерева, в котором поселился – это например, калий, цинк, железо, полисахариды. Но лечебные свойства будет иметь только Трутовик скошенный, снятый с березы. Чагу нужно собирать только с живых деревьев, мертвое уже не сможет его питать и насыщать.

Когда собирать

Чагу можно собирать в любое время года. Пока живет дерево, живет и трутовик, растущий на нем. Но лучше собирать зимой, когда нет сокодвижения на деревьях. Береза не растет, соки не уходят и полезные вещества в чаге в наибольшей концентрации. Не думайте, что чагу можно легко сорвать. Его срубают топором или спиливают пилой. Некоторым удается выкрутить его из дерева, но тут потребуется сила.

Чагу перед приготовлением очищают и сердцевину мелко крошат Фото: пресс-служба краевого Лесопожарного центра

Как готовить

Добытый гриб из дерева гриб разрезают, распиливают или раскалывают на мелкие кусочки. Свежую или высушенную и предварительно замоченную чагу обычно используют для приготовления напитков – чая, настоев. Заливают горячей водой не выше 60 градусов (один к пяти) и настаивают до 4 часов, не меньше.

Чага выглядит, как черная бородавка Фото: пресс-служба краевого Лесопожарного центра

Что лечит

Этот бугристый нарост на стволе дерева уже много лет это одно из самых популярных средств народной медицины. И не только в нашей стране. Химический состав чаги уникален, поэтому этот гриб часто преподносят, как средство от всех болезней. В народной медицине чагу используют, как противоопухолевое, противовирусное средство, которое помогает в период различных весеннее-осенних инфекций, а также для укрепления иммунитета. Современные исследования 2000 годов подтверждают, что противоопухолевый эффект этого гриба есть, но не на все опухоли идет воздействие. Порой даже врачи наряду с лучевой терапией рекомендуют пациентам пропивать отвар чаги. Но для такого лечения имеется ряд противопоказаний. Такие настои ни в коем случае нельзя пить беременным и при определенных заболеваниях тоже следует принимать с осторожностью. Если пьете настой чаги, то нельзя принимать антибиотики, особенно пенициллинового ряда. Они нейтрализуют действие гриба, те полезные вещества, находящиеся в нем, нейтрализуются. Необходимо также соблюдать определенную диету: снизить потребление мяса, рацион должен состоять из молочных и овощных продуктов.