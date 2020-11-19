«Надо вернуть все наши земли»: Тува предъявляет территориальные претензии к соседям, Красноярскому краю и Иркутской области

В территориальных спорах с соседями речь идет о горно-таежных участках на границе республики. Фото: Мария ЛЕНЦ

О территориальных спорах с соседями рассказал в социальных сетях глава Тувы Шолбан Кара-оол: «Не мог не сказать о существовании неясностеи между Тувои и соседями. По краи неи мере, с двумя смежными территориями – Иркутскои областью и Красноярским краем – у нас есть спорные участки на границе. Они касаются незаселенных земель, в основном минеральных источников в горах, которыми тувинцы с древности пользовались как целебными. В постсоветское время они почему-то отошли к соседям».

Глава республики поднял эту тему не просто так, а после заседания с участием полпреда Президента по Сибири Сергея Меняи ло и руководителя Росреестра Олега Скуфинского.

Похоже, что вопрос со спорными землями будет решаться, поскольку между Тувои и Росреестром подписана «дорожная карта» по внесению полных и точных сведении в единыи государственныи реестр недвижимости.

К этому сообщению главы тувы жители добавили свои комментраии. Цитируем некоторые из них: «Боль в сердцах старшего поколения, которые помнят такие земли, как АРЖААН "УРУ" и др., когда они были "нашими", остаются острыми и сейчас. Страна конечно у нас одна, но, реалии таковы, что почти все войны начинались именно из-за земли. В нашем случае, конечно такого не будет, но все же, для наших земляков это очень важно. Будет очень здорово, если получится, а мы верим, что получится», «Думаю, каждого тувинца волнует этот вопрос. Поддерживаю! Нужны четкие границы и больше ни на миллиметр не отступать», «Неужели наконец то стали поднимать данный вопрос. Как бальзам на душу. Как долго народ ждал этого. Как болят сердца у наших предков, из за "потерянных" родных земель. Со слезами на глазах рассказывали о родных местах», «Надо вернуть все наши земли, со всех сторон. Надо посмотреть карту ТНР».

Напомним, ТНР – Тувинская народная республика, которая вошла в состав нашей страны в 1944 году.