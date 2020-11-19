«Переверни телефон экраном вниз и жди»: после телефонного звонка красноярский бизнесмен удалил Тиндер и...

Продвинутые мошенницы оставили красноярского бизнесмена без «Тиндера» и 60 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Около 8 часов вечера на телефон 45-летнего директора одной из красноярских фирм позвонили с московского номера, у него заметный такой код – 499. Приятный и молодой женский голос, поставленная речь. Сразу представилась, Сорокина, мол, сотрудница такого-то банка (название банка упоминать не будем). Спросила, не совершал ли мужчина каких-либо операций со своих счетов в последнее время.

Наш бизнесмен ответил: было дело, незадолго до звонка как раз пополнял свои банковские счета. Девушка оживилась и поинтересовалась: а какие-нибудь приложения он загружал? Что, реально загружал? Ну, все, однозначно скачал себе вирусы на сотовый телефон. Но не переживайте, щебетала сотрудница банка, сейчас вам поможет наш супер-специалист из технического отдела.

«Супер-специалистом» оказалась тоже девушка, но другая – мужчина явственно отличил ее голос от первой. Ну а дальше, что называется, «следите за руками». Сначала директор под ее диктовку скачал и установил себе приложение под названием TimeViewer QuickSupport. Знаете, что это такое? Это удаленный доступ – простейшая такая программа, с помощью которой можно фактически передать управление своим гаджетом кому угодно.

Девушка на том конце начала «сканировать» телефон на вирусы. Под зачистку попали приложения «Али Экспресс» и «Тиндер».

- Их надо удалить, поймите, она заражены вирусом, - скомандовала супер-специалистка. – Если вы не будете следовать инструкции, ваши банковские счеты будут заблокированы на 90 дней. Вы этого хотите?

Послушался, остался человек и без приложения для романтических знакомств, и без быстрого доступа в интернет-магазин. А девушка не унималась, попросила открыть запороленное приложение своего банка:

- А теперь положите телефон на плоскую, неподвижную поверхность экраном вниз, я буду сканировать приложение на вирусы.

Через несколько секунд мужчина опомнился, посмотрел – а там мошенница гуляла по его приложению. Оборвал разговор, удалил спешно шпионское приложение. Тут бы ему сразу в полицию пойти, спрашивается, почему не пошел? А мошенницы не унимались, четыре раза звонили, на пятый он взял трубку.

- Вы что, мне не верите? Я же сотрудница банка. Посмотрите, с какого номера я вам звоню. Вы что, хотите потерять все свои счета? Хотите, чтобы они были заблокированы?

Номер, номер… Действительно, на обратной стороне любой банковской карты есть номер для связи с сотрудниками банка. Но дьявол кроется в деталях: мужчина без очков не заметил, что в том номере, с которого ему звонили, одна-единственная цифра отличается от настоящей. Вместо «8-800…» - так обычно начинаются федеральные номера бесплатных линий, стояло «8-900...».

И как результат: с двух банковских карт исчезли в общей сложности 60 тысяч рублей. А будь там миллион – ушло бы все подчистую.

Как сообщил «Комсомольской правде»-Красноярск собственный источник, в полиции сейчас сделали запрос по двум номерам, откуда звонили потерпевшему. А потерпевшему очень хочется посмотреть в глаза продвинутых мошенниц, которые обокрали его.