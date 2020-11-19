Оплата ЖКХ в Красноярске 2020: 6 самых популярных вопросов Фото: Мария ЛЕНЦ

С сентября Красноярск перешел на новую систему оплаты за отопление. В платежках горожан суммы сразу изменились. Кто-то получил цифру больше, чем обычно, и задался вопросом: «А почему так? Обещали ведь по факту, а в сентябре же почти не топили». Другие наоборот, удивляются нулям в строчке «Отопление». Горожане хотят понимать, за что они платят деньги, они требуют прозрачных цифр.

Поскольку главным поставщиком тепла в квартиры красноярцев является Сибирская генерирующая компания, ее специалисты и отвечают на самые частые вопросы, с которыми к ним обращаются горожане.

Почему в квитанции увеличились суммы за отопление?

Этот вопрос задают жители домов, где нет общедомового прибора учета тепла. То есть оплата происходит по нормативу. Вы можете обратиться в свою управляющую компанию и уточнить о наличии счетчика. Есть определенный норматив потребления. Но если раньше он распределялся на 12 месяцев, то сейчас летние месяцы вычеркнуты.

Для примера: по 1/12 в квартире начисление за отопление в месяц было 1489 рублей, а с сентября стало 1977 рублей. Платеж вырос на 30%, но летом платить за отопление вам уже не придется.

Зачем платить за полный месяц, когда отопление дали 23 сентября? У соседей за отопление в сентябре был 0.

Этот вопрос также поступает от жителей домов, которые платят по нормативу. В таких домах нет счетчика, который бы показал, сколько тепла дом потребил за несколько дней, неделю, месяц или год. Норматив – это усредненная расчетная величина, которая зависит от этажности дома, материала стен, года постройки. Плата по нормативу рассчитывается и утверждается правительством региона на 9 месяцев, и не меняется в зависимости от температуры за окном.

Такой подход может показаться несправедливым: кто-то заплатил в сентябре ноль, а кто-то за полный месяц. Но давайте посмотрим, что будет в декабре или январе. Представьте, что будут морозы, счетчики покажут увеличение потребления тепла – и в квитанциях сумма вырастет (если квартира большая – то на несколько тысяч). А там, где нет счетчика, по-прежнему будут платить по нормативу.

Почему в соседних домах суммы в квитанциях разные?

Действительно: квартиры по площади вроде одинаковые, дома стоял лицом к лицу, а суммы различные. И вновь все зависит он нескольких факторов. Есть ли в доме общедомовой счетчик, работает ли он и насколько хорошо дом подготовлен к зиме.

Вот два примера для наглядности. Первый пример, когда в обоих домах установлены счетчики. Вероятно, сказалась подготовка дома к зиме, где-то не утеплены межпанельные швы, не плотно закрываются двери или открыт чердак. Иными словами, жильцы дома из своего кармана доплачивают за то, что «отапливают улицу». Ведь часть энергии уходит именно туда. Все вопросы – к вашей управляющей компании: почему она не позаботилась о таких вещах. Ведь сам по себе счетчик не экономит, он только показывает сколько тепла потребил дом.

Второй пример: в одном доме есть счетчик, а в другом нет. Там, где нет счетчика оплата происходит по нормативу – об этом уже сказано выше: оплата разбивается не на 12 месяцев, а на 9.

У нас в доме есть счетчик, но счет в квитанции по нормативу, почему?

Нужно задать этот вопрос управляющей компании: а работает ли счетчик, не сломался ли он? Может, показание передали не вовремя или вообще забыли?

Если прибор учета сломался или показания не передаются, то первые три месяца расчет идет по средним показателям счетчика. После истечения этого срока расчет платы за отопление будет по нормативу. Тут все так же, как и в счетчиках, которые стоят в квартирах.

А перерасчет будет? Мы все лето платили за отопление.

По закону перерасчет будет в начале следующего года, поскольку большую часть этого года мы с вами все-таки платили по старому методу – 1/12. И только с сентября перешли на новую методику. Он коснется и тех домов, которые платят по нормативу, поскольку с сентября он стал выше, а год еще не закончился, следовательно, жители переплатили.

Куда обращаться, если у меня вопросы по начислениям?

Если дом не перешел на прямой договор с СГК, то все вопросы – в управляющую компанию. Если ваша квартира на прямом договоре с СГК, то обращаться нужно именно туда. Все способы связи есть на обратной стороне квитанции. Можно проконсультироваться через мобильное приложение СГК, по электронной почте services@sibgenco.ru. Через соцсети: «Инстаграм» и «Фейсбук». Либо позвонить по телефону: (391) 274-43-00.

Наконец, можно прийти лично, но с соблюдением всех мер безопасности (маска, социальная дистанция). И строго по записи, записаться можно по телефону: 257-95-17 и выбрать удобный для себя день и час.

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