Дюймовочка с усталыми глазами: в Красноярске за маской скрывается таинственный доктор «Скорой»

Постоянно в дороге, сон урывками, главное - помочь людям, которые тебя ждут. Фото: Мария ЛЕНЦ

Вторая волна коронавируса, который месяц на переднем крае, фактически на пределе возможностей… Постоянно в дороге, сон урывками, главное - помочь людям, которые тебя ждут. В соцсетях рассказали о враче, спасающем пациентов с ковидом. Это одна из тех, кто сейчас на передовой. Пациенты даже не знают ее имя, но она рискует собой, чтобы они жили.

Вот – рассказ из волонтерского чата, его опубликовали в группе «Железногорск. События. Город-26» (Красноярский край).

«Не так давно приезжали домой брать мазок как у контактной (сейчас вообще не берут у контактных, но при наличии простуды – дабы избежать страшного – все же не отказали). И вот что я вижу: женщина-доктор приехала на осмотр - маленькая, худенькая. В тоненьком костюме СИЗ, в маске, которая просто висела на ней свободно – от усталости, наверное, просто – но закрывала при этом лицо. На ноге обычный мусорный пакет, на другой ничего. Мне даже в голову не пришло предложить ей бахилы (очень стыдно было, если честно). Она очень быстро, но внимательно меня выслушала. Осмотрела, назначила лечение.

Пациенты благодарят в соцсетях врачей, рискующих собой. Фото: Мария ЛЕНЦ

Как же выматывают врачей каждодневные разъезды! Но никакой агрессии от нее не было. Я очень надеюсь, что многие с пониманием относятся к вам, ведь есть среди медиков настоящие честные люди, просто выполняющие свое дело.

Очень обидно за то, что вот так складывается в мире. Я также столкнулась со звонками с СЭС и Роспотребнадзор. Может, мне просто повезло, но ни одного негативного слова, все очень вежливы, сострадательны, понимают и стараются помочь. Так что огромное СПАСИБО и терпения вам».

- Она ко мне дважды приезжала, - тут же откликнулась другая пациентка. - Не знаю, как звать и кто она, но спасибо ей! Дюймовочка с усталыми глазами и чудовищным терпением.

Вот только одно из сообщений из волонтерского чата. Фото: группа Железногорск. События. Город - 26.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Супруги врачи в Хакасии умерли от коронавируса один за другим: муж пережил жену только на 12 дней

Всю свою жизнь они спасали людей, но их самих спасти не смогли… Игорь и Ольга Симаковы, супруги-врачи, проработавшие на станции скорой помощи в Абакане (Хакасия) без малого 80 лет на двоих, умерли от коронавируса (подробнее).

«Но вы в небе, крылатый доктор - как всегда»: вертолет санавиации краевой больницы назвали именем умершего от коронавируса врача

Вертолет санавиации Красноярской краевой больницы назвали в честь врача Ильи Житкова. Летом он скончался от коронавируса на 54-м году жизни. Фотографию вертолета опубликовали в Инстаграм-аккаунте больницы (подробнее).

«Сейчас им нужнее»: красноярский оперный театр передал медикам свой автобус - для перевозки ковидных бригад

- Они помогают нам, мы - им! – в разгар второй волны коронавируса оперный театр Красноярска решил передать медикам свой микроавтобус - для перевозки ковидных бригад (подробнее).

«Виноват врач»: работающий в «красной зоне» медик из Красноярска рассказал об отношении пациентов к докторам

Студент 6 курса красноярского медицинского университета и по совместительству медбрат Краевой клинической больницы Юнус Юсуфов работает в «красной зоне» уже 5 месяцев (подробнее).