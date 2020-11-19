Сибиряк 4 года приручал в тайге дикого соболя и теперь тот ест у него изо рта

Фото: Валерий КОХАНОВ.

Дикий, но симпатичный, и совсем уже не боится… Редкое видео попало в социальные сети: соболек выходит из тайги, чтобы полакомиться орешками и печеньем – даже не из рук, а изо рта человека.

Фуршет для маленькго хищника

Вот это номер! «Однако так и до поцелуев не далеко», - шутят пользователи. «Конечно, но после эпидемии», - парирует автор ролика.

Это Валерий Коханов – человек, известный не только в Красноярске, но и в стране. Мастер спорта по альпинизму, спасатель, и все это международного класса. А заодно заядлый столбист, так называют в крае любителей походов в нацпарк Столбы.

Фото: Валерий КОХАНОВ

Кстати, именно там, на таежной заимке и был снят ролик. Как такое возможно? Ведь маленькие хищники обычно осторожничают, так просто к себе не подпускают. А тут все наоборот. На кадрах видно: юркий зверек выглядывает из леса, зорко осматривается: нет ли опасности? Видит знакомого, в зубах которого зажата заветная печенька, и айда к нему. Раз, два, три прыжка – выхватывает лакомство и обратно в лес - пировать!

Узнает по особой отметине

Как выяснилось, такие трапезы для них – дело привычное. Коханов приручал зверька больше четырех лет. И, в конце концов, даже подружился с ним.

Фото: Валерий КОХАНОВ

- Обычно мы оставляем еду для животных и птиц возле избы, - поделился с «Комсомольской правдой – Красноярск» Валерий Петрович. - Несколько лет назад туда повадился приходить это соболек. Со временем стал привыкать, подпускать меня к себе близко. Иногда является один, а порой и компанию с собой приводит.

По словам столбиста, еще в первую встречу ему вспомнился знаменитый соболек Кеша – символ Спарткиад народов СССР, проходивших в Красноярске в 80-е. Так и появилась кличка у нового приятеля - Кеша, Иннокентий.

Причем все эти годы к нему приходит один и тот же зверек, говорит Коханов. Он узнает его по особой отметине на шерстке, видимо, это шрам после схватки с другим животным.

Почти цирковой трюк

- Кешу называют своего рода визитной карточкой этого места, - рассказывает Валерий Коханов. – Встретить просто так зверька в природе можно нечасто. Они очень опасливые. Зато какие затейники! Оставишь на открытом месте кусочек рыбы или хлеба – утащит непременно.

Весной Кеша исчезает, но всегда возвращается по первому снегу. Фото: Валерий КОХАНОВ.

Это шалит или сам Кеша, или его «подельники», смеется спасатель. Больше всего его питомец жалует семечки и орешки, иногда печенье. Еще год назад осторожничал – брать из рук боялся. Бросишь ему печеньку на пару метров от себя, только тогда подберет. А теперь так осмелел и прикормился, что хватает лакомства изо рта. Почти цирковой трюк!

- Ты смел! А если бы за нос? – обсуждают соцсети.

- За столько лет они уже доверяют друг другу.

- Ну как взять и не дать ему печеньку? – улыбается Коханов.

К слову, где именно общается с таежным зверьком, он не раскрывает. Чтобы малыша не напугали браконьеры или хулиганы.

Человек, неси угощение! Фото: Валерий КОХАНОВ.

- Однажды было: Кеша не появлялся целую неделю – пропал, - вспоминает Валерий. – Я подозревал, его кто-то напугал. Еще он исчезает по весне, когда детеныши появляются. Наверное, заботится. А по первому снегу всегда приходит снова.

Видимо, скучает по своему человеку. Да и как пропустить очередной «фуршет» из семечек и орехов?!