Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 19 ноября 2020: за сутки скончались 18 человек

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 19 ноября 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба в Красноярске и крае на утро 19 ноября статистика по коронавирусу выглядит следующим образом. Всего в регионе зарегистрировано 32 217 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 335 случаев заболевания. Темп прироста за сутки составили 1,1 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке краевого управления Роспотребнадзора. В Красноярске – 88 случаев за сутки (всего 12 204). На втором месте по количеству – Ачинск, там 1989 случаев всего и 15 – за сутки. В Норильске 25 новых заболевших (всего 1263). В Канске – 21 новый случай (795 всего). В Енисейске – 15 (всего 358). Коронавирус идет в районы: в Эвенкии 11 новых случаев, в Уярском районе – 12, Ирбейском районе – 13, Канском – и Абанском по 11, в Рыбинском – 13.

Выздоровели и выписаны за сутки – 326 человек, всего 24 668. К сожалению, увеличивается и количество погибших – 18 человек, всего – 876. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 8 721 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 703. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 549.

Проведено тестов на коронавирус всего 1 592 918, из них за последние сутки 18 040.