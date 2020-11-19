«Но вы в небе, крылатый доктор - как всегда»: вертолет санавиации краевой больницы назвали именем умершего от коронавируса врача

Фото: Инстаграм Красноярской краевой клинической больницы.

Вертолет санавиации Красноярской краевой больницы назвали в честь врача Ильи Житкова. Летом он скончался от коронавируса на 54-м году жизни. Фотографию вертолета опубликовали в Инстаграм-аккаунте больницы.

Илья Житков работал в санавиации краевой больницы и последние два месяца своей жизни вывозил тяжелобольных из «красной зоны» в Северо-Енисейском районе. Во время работы врач заразился коронавирусом. Его спасти не удалось. Ильи Житкова не стало 6 августа 2020 года. Он 30 лет проработал анестезиологом в санавиации.

Фото со страницы Dmitriy Terskov в Facebook.com

«Очень горькая весть и большая утрата... Он помог сотням людей, а болезнь оказалась коварнее. Светлая память Илье Анатольевичу», - написал главный врач краевой больницы Егор Корчагин.

«Житков был настоящий мастер - он всегда довозил пациента живым. В воздухе у него не умирали. Он спас сотни и сотни людей. Вас будет очень не хватать больным в отдаленных уголках Красноярского края, Илья Анатольевич. Но вы в небе, крылатый доктор - как всегда", - написала тогда в Фейсбуке Елена Семенова.

Так и случилось. Илья Житков снова в небе, его имя вместе с вертолетом, на котором он спасал больных. И не уберегся сам…

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О потере своего коллеги сообщили в социальных сетях красноярские врачи. Вместе с ним переживают утрату и те пациенты, которых за долгие годы работы спас доктор Житков. (Подробности)