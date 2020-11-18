Рыбный край: где выращивают деликатесы

А пробовали ли вы сибирского карпа, форель или сомика? А ведь они выращиваются у нас в крае. И самое крупное место их обитания – в Назарове!

Назаровской рыбе - 40 лет

Уже почти 40 лет Назаровское рыбное хозяйство занимается разведением и реализацией рыбы. «Мы трудимся, чтобы вы могли вкусно покушать» - незамысловато, но так искренне и правильно формулирует миссию своего предприятия Игорь Палкин, генеральный директор ООО «Назаровское рыбное хозяйство».

- Наше предприятие образовано в 1982 году. С тех пор менялась форма собственности, а рыбу выращивали всегда, - рассказывает Игорь Палкин. - В 1982-м построили инкубационный цех, понтоны, садки и уже осенью 1983 года получили первые 20 тонн карпа, а к 1992 году вырастили уже 700 тонн. В период перестройки многие хозяйства были закрыты. Сегодня в России действуют единицы рыбных хозяйств, в том числе и наше, на технологическом канале Назаровской ГРЭС.

Карп и сом – местные деликатесы

- Какую рыбу вы производите?

- Две основные рыбы, которые мы выращиваем уже около 40 лет, - это карп и сом. Вес взрослых особей этой породы достигает двух-трех килограммов. Сомика производит в крае только Назаровское рыбное хозяйство. Поэтому если видите на прилавке живого или охлажденного сома, вы можете быть уверены, что он точно наш. Как и в том, что уха из назаровского сома – самая вкусная из всех, что вы когда-либо пробовали.

Что касается карпа, то мы являемся самым крупным производителем этой рыбы в Красноярском крае. На мой взгляд, карп недостаточно популярен среди красноярцев. Даже в соседних регионах эта рыба пользуется спросом куда больше, чем у нас. И не зря. Ведь запеченный карп – это настоящий деликатес, который может стать украшением любого праздничного стола.

- Что еще производит Назаровское рыбное хозяйство?

- В настоящее время мы производим около двухсот тонн рыбы. Возобновляется выращивание товарного осетра и стерляди, так как спрос на них есть. Также скоро ассортимент пополнится японским карпом кои и белым амуром. Мы занимаемся доставкой живой и охлажденной рыбы, а также рыбопосадочного материала. Конкурентов по живому и охлажденному карпу и сому у нас в крае нет.

Непростое дело

- Вообще выгодно заниматься рыбой в Сибири?

- В принципе, да, если есть необходимые условия и знания. Но изначально нужно понимать, что это процесс небыстрый. Если человек хочет тут же заработать денег, товоспроизводство рыбы не тот вариант.

Надо быть готовым к затратам, большую часть из которых составляет стоимость кормов. Мы используем только высококачественные натуральные корма, которые проходят несколько стадий лабораторного контроля. Для форели - корма французского производства, потому что только они обеспечивают отменные вкусовые качества рыбы.

- Как у вас обстоят дела с кадрами?

- Коллектив у нас дружный, сплоченный. Конечно, есть некоторая проблема с кадрами, особенно молодыми. Ведь нам требуются поистине уникальные специалисты – ихтиологи, а их найти сложно. Обучают их только в Аграрном университете по специальности «Ихтиология». Разведение рыбы - непростой процесс, требующий научного подхода. Ведь условия для каждой рыбы специфичны, вся рыба даже кормится по-разному. Рыбоводы, работающие у нас, обучены на рыбном хозяйстве, старший рыбовод и начальник участка имеют высшее биологическое образование.

Качество гарантировано!

- Кто и как проверяет качество рыбы?

- Качество нашей рыбы гарантировано. Сертификация проводится в соответствии с нормами Евразийского экономического союза. Согласно плану проверок рыба живая, охлажденная, мороженая предоставляется для анализов в КГКУ «Краевая ветеринарная лаборатория», Испытательную лабораторию ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора». Рыба проверяется по микробиологическим показателям и на паразитарную чистоту. Вся рыба сертифицирована, имеется декларация о соответствии продукции нормативам Евразийского экономического союза.

Также продукция Назаровского рыбного хозяйства прошла сертификацию «Енисейского стандарта», после чего предприятие получило право на использование регионального знака качества «Одобрено Енисейский стандарт», которым отмечается качественная продукция местных производителей.

- Мы хотим, чтобы все наши покупатели знали и были уверены, что «Назаровская рыба» - это рыба, выращенная именно здесь, в Назарове, а не завезенная и переработанная! – рассказывает Игорь Палкин. - В этом году мы приобрели специальный автомобиль-рефрижератор, что позволяет доставлять рыбу в магазины по всему краю в живом виде. Благодаря действиям правительства Красноярского края наше предприятие получает субсидированную поддержку, что способствует дальнейшему развитию предприятия и уверенному взгляду в будущее.

Сейчас нашим землякам как никогда важно обращать внимание на свой рацион, употреблять в пищу только качественную продукцию. В рыбе содержатся витамины и микроэлементы, способные поддержать организм и укрепить иммунитет в период эпидемий. Да и про удовольствия забывать не нужно, тем более сибирякам-красноярцам очень просто разнообразить свой стол – например, местной рыбой, выращенной в Назарове!

Где купить?

Рыбу из Назаровского рыбного хозяйства можно найти в магазинах края. География внушительна – это города Канск, Зеленогорск, Железногорск, Ачинск, Шарыпово, Лесосибирск и, конечно, Красноярск. А также в Иркутске, Братске и других городах России. Рыба продается в сети супермаркетов «Командор», «Аллея», «Лента» «О’Кей», на рынке «Новая Взлетка», «Первая верста», «Океан-Красноярск».

Кстати

В Назаровском рыбном хозяйстве принимают коллективные заявки от 10-15 кг на доставку рыбной продукции, что очень удобно и безопасно.

Заказ можно оформить по тел. 89639552938, 83915553773.

Также организована выездная торговля в Ачинске и Ужуре.

Актуальную информацию о времени и месте вы можете узнать в социальных сетях Назаровского рыбного хозяйства:

ВК: vk.com/nazarovskoe_rybnoe

ОК ok.ru/nazarovskoe.rybnoe

Инстаграм: instagram.com/fish.nazarovo

КОНКРЕТНО

Адреса магазинов, в которых реализуется охлажденный карп:

4 г. Канск, ул. 40 лет Октября, 62, стр. 4, пом. 15

4 г. Ангарск, 219-й кв-л, 13, 320

4 г. Зеленогорск, ул. Песчаная, 2

4 г. Железногорск, Ленинградский пр. 1Б

4 г. Ачинск, ул. 3-й мкр. 39

4 г. Шарыпово, мкр. Пионерный, 9

4 г. Лесосибирск, ул. Победы, 31Б

4 г. Назарово:

мкр. Промышленный узел, вл. 1, стр. 100 (Рыбное хозяйство)

мкр. 8, д. 10а (магазин «Восточный», отдел «Живая рыба»)

4 ООО «Рыбное хозяйство «Елисей» (около моста между Березовкой и д. Ермолаево).

4 г. Красноярск:

ул. 78-й Добровольческой бригады, 12,

ул. Говорова, 57,

ул. Полтавская, 38.

4 Сеть магазинов «Первая верста» и «Океан-Красноярск»: пр. Свободный 28а, Ботанический бульвар, 19, Светлогорская, 33, Судостроительная, 90.

4 Супермаркеты «Аллея»: Мате Залки, 5, ул. Щорса, 44.

Гипермаркеты «Лента»: 9 Мая, 62, Свердловская, 73, Дмитрия Мартынова, 12 (ТЦ «Покровский»), Ястынская, 19д, Мичурина, 77.

4 Гипермаркеты «О`КЕЙ»: Сибирский переулок, 5а, 9 Мая, 77 (ТРЦ «Планета»).

4 Рынок «Взлетка», ул. Октябрьская, 2а.