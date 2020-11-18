«Вернулся посмотреть, что натворил»: водителя, насмерть сбившего женщину, помог задержать таксист

Водитель даже не притормозил, ударил по газам и скрылся из виду. Фото: стоп-кадр видео ГИБДД Тувы.

Шокирующий случай в Кызыле (Тува): водитель ВАЗ-21144 насмерть сбил женщину на обочине, скрылся, вернулся посмотреть, что натворил, и снова сбежал… Поймать виновника гибели пешехода помог таксист, который случайно проезжал мимо, рассказали в пресс-службе ГИБДД по республике.

Смерть на обочине

Все произошло 13 ноября в половине девятого вечера на улице Энергетиков, около дома №1 А. Водитель «Самары», 24-летний парень, решил обогнать автомобиль Mazda Bongo, который ехал впереди. Но не рассчитал – потерял управление: выскочил на встречку, да так, что сбил двух пешеходов, идущих по обочине. Это были мама и дочка, школьница 12 лет.

Как видно, летел на скорости, удар был очень сильным: 50-летняя женщина рухнула, обливаясь кровью. Позже выяснится: она умерла почти сразу – еще до приезда «скорой помощи». Девочка тоже получила серьезные травмы, попала в реанимацию. Водитель даже не притормозил, ударил по газам и скрылся из виду.

- Мы ехали домой с сыном, - рассказала полицейским Айлана Иргит, пассажирка Mazda Bongo. – Тут нас обгоняет машина, пропустили. Однако водитель выехал на обочину. И сын решил посмотреть, вдруг что-то случилось, может, водитель пострадал? Мы развернулись – видим, на обочине лежит женщина, рядом плачет девочка.

Задавил и вернулся посмотреть

Айлана и ее 18-летнии сын Денис Сандан-оол сразу же поняли: дело плохо. Позвонили в полицию и скорую, стали останавливать машины, просить помощи.

И тут произошло неожиданное: погубивший женщину водитель… вернулся на место наезда, чтобы понять, что он натворил. А, поняв, снова бросился наутек. Но не вышло…

Сбитая на обочине женщина умерла почти сразу. Фото: стоп-кадр видео ГИБДД Тувы.

- В тот момент рядом остановился водитель такси – хотел помочь, - продолжают в ГИБДД. – Заметив отъезжающую машину с явными признаками наезда, кинулся вдогонку, стал ее преследовать. По пути сумел набрать дежурную часть, сориентировал инспекторов, куда направляется подозреваемый в смертельном ДТП.

И вот результат: спустя несколько минут парня поймали. Его задержали во дворе дома на Ангарском бульваре лейтенант Эртине Кандан и младший лейтенант Радим Кудун.

Грозит до 12 лет

Медицинское освидетельствование показало: водитель был пьян, 0,40 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. На него завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, находящимся в состоянии опьянения». Максимальное наказание за такое – до 12 лет лишения свободы.

Министр МВД Тувы Юрий Поляков пообещал наградить всех, кто помогал задержать виновника гибели пешехода: Айлану Иргит и ее сына Дениса. Но главное – того самого водителя такси, который, кстати, пожелал остаться неизвестным. Не захотел, чтобы в СМИ фигурировало его имя.