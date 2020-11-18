В Красноярске продолжается снос павильонов, незаконно торгующих алкогольной продукцией

Снос павильона в Центральном районе. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Красноярске продолжается снос павильонов, незаконно торгующих алкоголем. За 10 месяцев 2020 года в городе выявили 301 торговую точку: 167 объектов на муниципальной территории, 109 – на придомовой, 25 – на частной земле. Всего демонтировано уже 87 ларьков, что на 49% больше чем за такой же период в прошлом году.

Сегодня, 18 ноября, в Центральном районе на Диктатуры пролетариата, 39/1 демонтировали павильон, собственники которого нарушили антиалкогольное законодательство.

- Работа по демонтажу алкопавильонов в Центральном районе проводится системно. При выявлении нарушений материалы мы передаем в полицию, – рассказал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский. – Если факт продажи алкоголя подтверждается контрольной закупкой, договор на размещение временного сооружения расторгается. Предпринимателям остается два варианта: разобрать объект самостоятельно, или он будет снесен принудительно. Но понесенные муниципалитетом затраты предпринимателю придется возместить.

Сложности при демонтаже павильонов возникают, если они расположены на придомовой территории.

- Несмотря на вступившие в законную силу решения судов о привлечении к ответственности владельце временных сооружений за торговлю алкоголем, управляющие компании не расторгают договорные отношения с предпринимателями. Так произошло с ООО УК «ЖСК». Договор аренды земельного участка под павильон на улице Ладо Кецховели, 77 с одним предпринимателем расторгнут, но заключен с другим. Павильон не демонтирован. Продажа алкоголя продолжается. Мы не оставим такие факты без внимания, - отметил заместитель руководителя департамента общественной безопасности - начальник отдела охраны общественного порядка и взаимодействия с правоохранительными органами Аркадий Медведев.

Павильон на улице Чайковского,8. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Подобная ситуация сложилась и с павильоном «Перекресток» на улице Чайковского, 8.

Необходимо отметить, что есть примеры ответственного отношения управляющих компаний, заинтересованных в недопущении и устранении нарушений, выявленных во временных сооружениях. Муниципальное предприятие «МУК «Правобережная» осуществляет постоянный контроль в части незаконной торговли алкоголем во временных сооружениях, находящихся на придомовой территории.

- Мы внимательно следим, чтобы в павильонах не торговали алкоголем. О фактах незаконной продажи нам часто сообщают сами жители. Мы также постоянно находимся во взаимодействии с правоохранительными органами, обращаемся в суд в случае незаконной продажи алкоголя. Суд выносит решение о демонтаже. Временное сооружение демонтируется, договорные отношения прекращаются», - поделилась результатами работы заместитель председателя муниципального предприятия «МУК «Правобережная» Женик Заргарян. – Так были демонтированы торговые павильоны на Корнетова, 12, Щорса, 66/2 и другие.

О фактах незаконной торговли алкоголем сообщайте на горячую линию «Стоп, алкоголь» по круглосуточным телефонным номерам: 8-908-012-15-71 (WhatsApp и Viber) и 8-902-969-09-28 (телефонные звонки).