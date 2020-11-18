Вкус норильского фестиваля «Большой Аргиш»: как в этом году прошел юбилейный праздник

Фасад Заполярного театра драмы на время стал экраном для зрелищного видеомэппинга, который остался на память в телефонах норильчан. Фото: официальный сайт фестиваля argish-fest.ru

В этом году все проходит по-особенному, с учетом эпидемиологической обстановки, которая диктует свои правила. И в их числе – ограничение на проведение массовых мероприятий и приоритет здоровья людей! Сейчас самое главное – поберечь друг друга. Однако фестиваль «Большой Аргиш», традицию Норильска, все же решили провести и нашли такие форматы, которые позволяют соблюдать все правила безопасности! Прежде всего, это локации на улице и специальное фестивальное меню. Итак, обо все по порядку!

Снежный лабиринт и звезда норильских улиц Аякли

В парке отдыха «Озеро Долгое» сделали снежный праздничный лабиринт в виде огромных букв «Большой Аргиш» и установили небольшое ледовое этностойбище.

В парке отдыха «Озеро Долгое» сделали снежный праздничный лабиринт в виде огромных букв «Большой Аргиш». Фото: официальный сайт фестиваля argish-fest.ru

Как отмечают организаторы, при условии бережного отношения со стороны горожан снежный лабиринт пробудет в парке до апреля.

Снежный лабиринт может выстоять до апреля! Фото: официальный сайт фестиваля argish-fest.ru

На два вечера, 14 и 15 ноября, фасад Заполярного театра драмы на время стал экраном для зрелищного видеомэппинга, который остался на память в телефонах норильчан. А внутри театра зрители спектаклей стали участниками выставки-продажи коллекции "СЕВЕР" нью-йоркского бренда Occhii и 12-ти студентов и выпускников Норильского колледжа искусств. Здесь были уникальные украшения, предметы одежды и аксессуары, сочетающие современный дизайн и вековые культурные традиции народов Таймыра.

«Север» – первый творческий проект, объединяющий мастеров из Норильска, Дудинки, Москвы и Нью-Йорка. Сейчас эти работы можно увидеть в Instagram-аккаунте @severartisan.

Выставка-продажа коллекции "СЕВЕР" нью-йоркского бренда Occhii и 12-ти студентов и выпускников Норильского колледжа искусств. Фото: официальный сайт фестиваля argish-fest.ru

Настоящей звездой «Большого Аргиша» этого непростого года стала важенка Аякли (Быстрая), участница небольшого аргиша, который устроили представители общины «Ня танса» («Нганасанская семья»). По Норильску прошли всего четыре человека в национальных костюмах и олень. Вся слава досталась Аякли! Прохожие, столкнувшись с ней, фотографировались с этой красавицей. Машины останавливались специально, чтобы сделать необычный кадр.

Небольшое ледовое этностойбище стало местом для прогулок. Фото: официальный сайт фестиваля argish-fest.ru

Каков Север на вкус?

В этом году основным событием «Большого Аргиша» стал гастрономический марафон. Специально для этого события торговые сети и рестораны Норильска разработали фестивальное меню. Оценить вкус «Аргиша» можно будет до 23 ноября. Полный перечень магазинов и ресторанов-участников и их блюда - на сайте фестиваля www.argish-fest.ru

Это разные блюда из оленины, северной рыбы и ягод: карпаччо из северной рыбы, строганина по-фермерски, пельмени и котлеты из оленины, муссы и пирожные из брусники и голубики и т.д.

Даже самые, казалось бы, привычные блюда стали особенными! Гамбургер из оленины с лесными грибами, пицца с домашней колбасой из оленины, ролл с олениной, шаурма с фаршем из оленины, эклеры с северной рыбой, - в фестивальном меню десятки наименований на любой вкус!

Организатор фестиваля «Большой Аргиш» – Агентство развития Норильска (АРН) при поддержке компании «Норникель» и муниципалитетов Норильска и Таймыра.

Наша справка

Аргиш - это караван из нескольких оленей, сборы в дорогу, путь. А поскольку аргишить легче зимой, коренные жители тундры любят и ждут это столь суровое время года. Именно эта идея – любить, а не переживать зиму – и легла в основу фестиваля «Большой Аргиш», чтобы через культуру, быт, обычаи и легенды коренных северных этносов учиться жить в гармонии с природой.

В этом юбилейном году «Большой Аргиш» готовил для горожан и гостей много сюрпризов: еще больше этники, еще больше площадок. И все это непременно будет сделано через год.