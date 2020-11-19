Единороссы передали медикам Енисейска наборы к чаю от депутата Раисы Кармазиной

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается сложной во всех районах края, в том числе и в городе Енисейске. Депутат Госдумы Раиса Кармазина подключилась к работе волонтерского центра партии «Единая Россия» в городе Енисейске. Она передала медикам наборы продуктов к чаю, которые помогли доставить активисты местного отделения партии под руководством главы города Валерия Никольского и председателя городского Совета депутатов Натальи Лобановой.

«Хотим выразить вам слова благодарности за ваш просто непосильный труд, мы знаем что вы находитесь «на линии огня», на передовой, помогаете нашим жителям города и района. Передаем сладкие подарки от партии «Единая Россия», от депутата Государственной думы Раисы Васильевны Кармазиной специально для вас», - обратилась к медикам ковидного госпиталя Енисейска председатель городского Совета, активист «Единой России» Наталья Лобанова.

В состав наборов входят чай, кофе, сливки, кондитерские изделия, мед, орехи и другие не скоропортящиеся продукты. Ими врачи смогут подкрепиться в перерывах между сменами. Такие же наборы достались и врачам скорой помощи, докторам взрослой и детской поликлиник.

«Огромное вам спасибо. У нас постоянный показатель по детской заболеваемости в Енисейске – заболеваемость стабильно низкая. Ну и понятно, что это именно благодаря вам, детским врачам. Вы ведёте не только врачебную практику, но и разъяснительную работу. Дети - это самое главное», - обратился к врачам детской поликлиники глава Енисейска Валерий Никольский.

Медики поблагодарили единороссов и, в свою очередь, отметили, что для них сейчас самое важное - это поддержка и понимание со стороны жителей города, а также их собственное ответственное отношение к своему здоровью и соблюдение всех правил безопасности.

Напомним, накануне, в связи со значительным увеличением количества заболевших, в енисейском госпитале сформировали дополнительный коечный фонд. На помощь енисейцам прибыли медицинские работники краевого центра для лечения жителей города и района с диагнозом COVID-19 и больных пневмонией. При активном участии депутатов Енисейского горсовета от партии "Единая Россия" в помещение госпиталя завезли необходимую мебель, доставили дополнительные кровати для пациентов с коронавирусом.

Материал подготовлен при участии Андрея Давыдова, Енисей-Информ ТВ