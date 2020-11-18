Более 14 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» отремонтировали в Красноярском крае

Среднесуточная интенсивность дорожного движения здесь составляет более 3 тыс. автомобилей.

В ходе ремонта специалисты полностью заменили дорожное покрытие, верхний слой которого выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Кроме того, укрепили обочины и кюветы, отремонтировали систему водоотведения, 9 примыканий к федеральной трассе, а также заменили покрытие на тротуарах.

Особое внимание было уделено обеспечению безопасности всех участников дорожного движения. Для этого рабочие установили новое барьерное ограждение, заменили дорожные знаки и направляющие сигнальные столбики, нанесли разметку. Также для пользователей общественного транспорта на посадочных автобусных площадках, расположенных на км 1103, 1135, 1139 и 1140 трассы Р-255 «Сибирь», установили 5 новых автопавильонов, оборудованных скамейками и урнами.

Объем дорожных работ, проводимых ФКУ Упрдор «Енисей» в Красноярском крае в 2020 году на автомобильной дороге Р-255 «Сибирь», составляет более 55 км. В ближайшее время в эксплуатацию планируется ввести еще четыре участка общей протяженностью около 32 км, сейчас работы находятся в завершающей стадии.