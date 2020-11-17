«Сейчас им нужнее»: красноярский оперный театр передал медикам свой автобус - для перевозки ковидных бригад

На автобусе, который передали врачам артисты, они будут выезжать к пациентам. Фото: ФМБА.

- Они помогают нам, мы - им! – в разгар второй волны коронавируса оперный театр Красноярска решил передать медикам свой микроавтобус - для перевозки ковидных бригад.

Ситуация с COVID-19 сейчас напряженная: каждый день в крае заражаются больше трехсот человек, медики работают на пределе. Бывает, не хватает и рук, и ресурсов. Фельдшеру порой элементарно не на чем доехать до пациента – недостает машин. Поэтому в Красноярске объявили акцию «Подвези врача»: водители-добровольцы помогают медикам добираться до пациентов.

Свой вклад в общее дело внесли и представители Красноярского оперного. Передали представителям федерального медико-биологического агентства свой микроавтобус. Врачи будут выезжать на нем к больным – брать мазки на коронавирус и работать с контактными лицами, если у них появились симптомы заболевания.

"Они помогают нам, мы - им", - так объяснили свой шаг представители театра. Фото: ФМБА.

«Все мы сейчас должны помочь врачам, - отметила директор театра Светлана Гузий. - Они помогают нам, а мы – им».

К слову, в день одна бригада может взять 100 тестов на коронавирус. Если машин станет больше, ковидные бригады можно будет расширить. А, значит, они успеют помочь большему количеству пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Супруги-врачи в Хакасии умерли от коронавируса один за другим: муж пережил жену только на 12 дней

Всю свою жизнь они спасали людей, но их самих спасти не смогли… Игорь и Ольга Симаковы, супруги-врачи, проработавшие на станции скорой помощи в Абакане (Хакасия) без малого 80 лет на двоих, умерли от коронавируса. (подробнее).

Последнее послание умершей от коронавируса учительницы, которая вела видеодневник: «Я в морг не хочу»

Учительница Лариса Чаплинская из Ачинска боролась за свою жизнь, как могла. Надеялась, что в больнице ей помогут. Когда поняла, что осталась один на один с болезнью, то начала писать письма, сообщения, снимать видеоролики. Все с одной целью – увидеть лечащего врача. А тот так и не пришел (подробнее).

«Заканчивается кислород, помоги»: последнее сообщение врачу от умершего в больнице пациента

Жительница Красноярска Татьяна Качан (ее мать Надежда Качан — экс-мэр Канска) выложила в социальные сети последнее сообщение с телефона своего отца, в котором тот обращается за помощью к врачу. В тот день Геннадий Александрович написал СМС-сообщение анестезиологу-реаниматологу, который его лечил: «Заканчивается кислород в реанимации муромской (Муромская — улица, на которой находится ковид-госпиталь в Канске. — Прим. ред.). Помоги» (подробнее).