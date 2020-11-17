«Сегодня стекло, завтра чья-то голова»: в Красноярске объявился стрелок по окнам

В Красноярске объявился стрелок по окнам. Фото: Наш микрорайон Солнечный.

В Красноярске появился стрелок по окнам. Как рассказали в паблике «Наш микрорайон Солнечный», неизвестный устроил пальбу у многоэтажки на улице 40 лет Победы, 12.

«Летом один стрелок по машинам, значит, стрелял. А сейчас по окнам шмаляют, - пишет автор поста, пострадавший от стрелка. - На карантине вообще, видно, засвистели. Ну, хочешь ты пострелять, иди в поле по банкам пошмаляй. Зла аж не хватает. Надеюсь, карма тебя накажет. Сегодня стекло, завтра чья-нибудь голова».

Напомним, этим летом в Красноярске орудовал еще один стрелок – в районе Предмостной площади, а также Копылова. Он прицельно бил по окнам машин. Когда полицейские вышли на след подозреваемого (оказалось, это 38-летний житель Красноярска), тот признался: стрелял по автомобилям, чтобы наказывать нарушителей. Из-за одного такого он едва не погиб, вот и затаил злобу.

… После ЧП в Солнечном полицейские начали проверку.

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«Я чуть не погиб из-за таких»: красноярский стрелок по машинам рассказал о своих мотивах

- Я чуть не погиб из-за таких, как эти, - рассказывает все, как на духу, 38-летний житель Красноярска. – Я задержан за стрельбу из пневматической винтовки по стеклу автомобиля. Стрелял, чтобы наказать, насколько в моих силах, за нарушение правил дорожного движения. Когда меня подрезали, я чуть не перевернулся. Причем подрезали, таким же образом: перестроились из третьего ряда, когда я двигался во втором по прямой (подробнее).