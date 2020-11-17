Лучший участковый выбран в Красноярске. Он получит 220 000 рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ, МУ МВД России "Красноярское".

В Красноярске определили лучшего полицейского, он получит серитификат на 220 000 рублей. Как рассказали в МУ МВД России «Красноярское», им стал старший лейтенант Алексей Соломатов, работающий в отделе полиции № 7.

На втором месте - участковый отдела полиции № 3 лейтенант Кирилл Корнеев. «Бронза» - у капитана Никиты Казнина из 10-го отдела. Поздравляем!

Напомним, сегодня, 17 ноября, в России отмечают День участковых уполномоченных полиции. По словам заместителя начальника полиции МУ МВД России «Красноярское» Сергея Прокопишко, народный полицейский – это всегда нелегкий труд и огромная самоотдача.

КОНКРЕТНО

Конкурс «Лучший участковый уполномоченный полиции в Красноярске», который проводили с 1 октября по 10 ноября, давно стал традицией. На этот раз в нем участвовали по одному участковому из 12 городских отделов полиции и МУ МВД России «Красноярское», которые показали самые лучшие результаты в работе.

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