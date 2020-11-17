Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 17 ноября 2020: заболели 329, умерли 20

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 17 ноября 2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 17 ноября 2020 года: за минувшие сутки заболели 329 человек, умерли 20.

За весь период пандемии коронавируса заразились 31 882 человека. Выздоровели 24 342 (+320 в сутки). Скончались 858 (+20 в сутки).

- Красноярский край поднялся на одну позицию в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19, - передает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. – Теперь регион на седьмом месте. Число выздоровевших незначительно уступает количеству инфицированных. Количество летальных исходов – 20 в сутки.