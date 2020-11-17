Красноярск вторые сутки под черным небом: детсадам рекомендовано отказаться от прогулок

Красноярск вторые сутки живет в режиме неблагоприятных метеоусловий.
Фото: Ася ЖУКОВА
Красноярск вторые сутки живет под черным небом. Детским садам и школам рекомендовано отказаться от прогулок, выходить на улицу сейчас нежелательно.
Кроме пелены, висящей в воздухе, люди жалуются на неприятный запах.
Фото: ИВАНОВА Диана
Напомним, режим неблагоприятных метеоусловий (когда из-за слабого ветра вредные вещества в воздухе не рассеиваются) был объявлен в городе вчера вечером, 16 ноября. Предположительно, он продлится двое суток – до 18 ноября включительно.
Дымка нависла над город еще в воскресенье. Граница между грязным и чистым воздухом видна четко.
Фото: Ася ЖУКОВА
Уже с воскресенья, 15 ноября, было видно: Красноярск тонет в дымке. По одной из версий, причина ее образования – высокая влажность.
Несколько шагов - и предметы теряют очертания.
Фото: ИВАНОВА Диана
- В выходной были на второй сопке Гремячей гривы, - рассказали «Комсомольской правде – Красноярск» жители Железнодорожного района. – Оттуда четко заметно: сам Красноярск как будто лежит в чаше с серым воздухом, а вот дальше – по Енисею – где Удачный, остров Сосновый, там тоже туман, особенно над водой, но он не серый, а обычного молочного цвета. Так что выводы делайте сами: влажность или не влажность виновата…
А ночью город тонет в "молоке".
Фото: ИВАНОВА Диана
Прямо сейчас на улице Калинина.
Фото: Ася ЖУКОВА
Как бы то ни было, в условиях НМУ министерство экологии усиливает проверки. Ведь 118 предприятий обязаны на это время снизить выбросы. Их держат на особом контроле.
"Как будто декорации для мультика о медвежонке и лошадке", пишут в соцсетях.
Режим НМУ продлится до вечера 18 ноября.
Фото: ИВАНОВА Диана
КОНКРЕТНО
Куда можно сообщить о дымке, неприятном запахе или любом другом нарушении природоохранного законодательства? Звоним на круглосуточную горячую линию министерства 8800-20-11-116.
Чтобы не усугублять ситуацию предприятия должны снизить выбросы.
Фото: ИВАНОВА Диана
Вот такая картина.
Фото: ИВАНОВА Диана
Где можно узнать о состоянии воздуха? На сайте краевого Центра мониторинга или в мобильном приложении Krasecology.
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