Красноярск вторые сутки под черным небом: детсадам рекомендовано отказаться от прогулок

Красноярск вторые сутки живет в режиме неблагоприятных метеоусловий. Фото: Ася ЖУКОВА

Красноярск вторые сутки живет под черным небом. Детским садам и школам рекомендовано отказаться от прогулок, выходить на улицу сейчас нежелательно.

Кроме пелены, висящей в воздухе, люди жалуются на неприятный запах. Фото: ИВАНОВА Диана

Напомним, режим неблагоприятных метеоусловий (когда из-за слабого ветра вредные вещества в воздухе не рассеиваются) был объявлен в городе вчера вечером, 16 ноября. Предположительно, он продлится двое суток – до 18 ноября включительно.

Дымка нависла над город еще в воскресенье. Граница между грязным и чистым воздухом видна четко. Фото: Ася ЖУКОВА

Уже с воскресенья, 15 ноября, было видно: Красноярск тонет в дымке. По одной из версий, причина ее образования – высокая влажность.

Несколько шагов - и предметы теряют очертания. Фото: ИВАНОВА Диана

- В выходной были на второй сопке Гремячей гривы, - рассказали «Комсомольской правде – Красноярск» жители Железнодорожного района. – Оттуда четко заметно: сам Красноярск как будто лежит в чаше с серым воздухом, а вот дальше – по Енисею – где Удачный, остров Сосновый, там тоже туман, особенно над водой, но он не серый, а обычного молочного цвета. Так что выводы делайте сами: влажность или не влажность виновата…

А ночью город тонет в "молоке". Фото: ИВАНОВА Диана

Прямо сейчас на улице Калинина. Фото: Ася ЖУКОВА

Как бы то ни было, в условиях НМУ министерство экологии усиливает проверки. Ведь 118 предприятий обязаны на это время снизить выбросы. Их держат на особом контроле.

"Как будто декорации для мультика о медвежонке и лошадке", пишут в соцсетях.

Режим НМУ продлится до вечера 18 ноября. Фото: ИВАНОВА Диана

КОНКРЕТНО

Куда можно сообщить о дымке, неприятном запахе или любом другом нарушении природоохранного законодательства? Звоним на круглосуточную горячую линию министерства 8800-20-11-116.

Чтобы не усугублять ситуацию предприятия должны снизить выбросы. Фото: ИВАНОВА Диана

Вот такая картина. Фото: ИВАНОВА Диана

Где можно узнать о состоянии воздуха? На сайте краевого Центра мониторинга или в мобильном приложении Krasecology.

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