Коронавирус в Красноярске, последние новости на 17 ноября 2020: развернута еще почти тысяча ковидных коек

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 17 ноября 2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости о распространении коронавируса в Красноярске и крае на 17 ноября 2020 года: дополнительно развернули почти тысячу коек для заразившихся COVID-19.

Напомним, за весь период пандемии в регионе подтвердили 31 553 диагноза (+327 за сутки). Выздоровели 24 022 человека (+321 за сутки). Погибли 838 (+13 за сутки). Темп прироста составил 1,1%.

- Край занимает восьмую позицию в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19., - отмечает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Накануне, 16 ноября, прошло заседание оперштаба, в ходе которого стало известно:

- на прошлой неделе в крае развернули еще 965 коек для лечения пациентов с коронавирусом. Всего в инфекционных госпиталях 6 488 мест. На текущей неделе появится 250.

- создан резерв медиков из 270 человек. Это врачи, медсестры, санитары. Они будут сменять действующих или заболевших специалистов, а также работать при расширении коечного фонда.

- в Минусинске откроют новую лабораториев для экспресс-санализов на ковид. Средства на это выделит Хазрет Совмен, почетный гражданин Красноярска и края.

Кроме того, на заседании оперштаба губернатор Александр Усс поручил минздраву проработать проблему поставки медикаментов, подчеркнув, что берет ее под свой контроль:

«Прошу предоставить мне список поставщиков и лекарств, которых не хватает. Я лично буду звонить руководителям предприятий и настаивать на поставках».

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