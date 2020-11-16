«Помощь нужна, куда подвезти?»: пассажиров сломавшегося на трассе автобуса развезли проезжающие мимо автомобилисты

Под Красноярском пассажиров автобуса, у которого на ходу лопнуло колесо, выручили очевидцы. Фото: паблик «Город и горожане. Железногорск».

Взорвавшееся на ходу колесо – страшный сон любого. Машину может закрутить прямо на дороге… Из-за этого нередко случались аварии, гибли люди. А тут целый автобус с пассажирами! В субботу вечером, 14 ноября, 189-й ехал по привычному маршруту Железногорск – Красноярск. Но неподалеку от пересечения с трассой «Байкал» произошло неожиданное: лопнуло колесо.

Благо беду отвело: водитель сумел удержать машину на проезжей части, все уцелели. Но уже смеркалось, на улице был легкий морозец. А водитель с пассажирами наглухо застряли на трассе.

Кто-то из мужчин тут же предложил помощь. Начали менять колесо. Но, понятно, это дело небыстрое. Прошла минута, вторая, пять… И тут у стоящего на обочине автобуса, рядом с которым ждали пассажиры, начали притормаживать попутки: «Помощь нужна? Куда довезти?».

«В итоге за 40 минут, пока меняли колесо, у автобуса осталось только три человека, - сообщает паблик «Город и горожане. Железногорск». – Остальных забрали автомобилисты».

- Моя мама ехала в этом автобусе! – пишет в соцсетях сын одной из пассажирок. - Спасибо водителю, который подобрал ее и еще двоих пассажиров, довез абсолютно бесплатно. Дай Бог вам здоровья и благополучия.

Значит, мир не без добрых людей, откликнулись соцсети:

- Знакомая история. Ехали как-то лет 15 назад с водителем рейсового автобуса в Красноярск на ЖД вокзал. Лопнуло одно колесо, через пару минут и второе. Редкий случай, не грузовик же! Выходим, чешем затылки. И запаски-то есть. Но время поджимает, а у пассажиров билеты есть и на поезд, и на самолет. Первыми отправили семью с детьми в аэропорт сразу. Мужчина ехал встречать, любезно и их заодно прихватил. Остальных с билетами отправили на попутках. Оставшихся, кто не сильно торопился, подобрал следующий рейсовый из Железногорска. И ведь, пока стояли, мужики и колеса помогали снимать и менять.