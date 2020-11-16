Как отделить информационный мусор от бытового? Полезные советы

Мусорной реформе в России через полтора месяца исполнится два года. Всё это время за транспортировку и утилизацию мусора отвечают компании-операторы, выбранные в каждом регионе на конкурсной основе. На левобережье Красноярска это «Красноярская рециклинговая компания», в зону ответственности которой входят также Емельяновский, Сухобузимский и Большемуртинский районы и посёлок Кедровый.

Сообщение о необходимости и порядке заключения договоров с оператором были опубликованы в указанный законом срок. Однако и сейчас, спустя почти два года, у некоторых потребителей по-прежнему возникает вопрос: «А почему я должен платить за вывоз мусора?». И обязательный аргумент: «Я договор с оператором не заключал, платить не буду!». В этом заблуждении граждан зачастую укрепляют фейковые новости в соцсетях, в которых якобы на юридической основе разъясняется, почему плату за обращение с ТКО можно не вносить. Сочинители таких «консультаций», увы, никакой ответственности не понесут, а вот человек, попавшийся на их удочку, рискует получить серьёзные неприятности.

Чтобы не столкнуться с последствиями своей «правовой наивности», нужно искать ответы на свои вопросы не в досужей болтовне соцсетей и сомнительных ресурсов, а в нормативных документах. Это, может быть, не так увлекательно и даже скучно, но зато намного полезнее – и для нервной системы, и для личного бюджета.

«Почему я должен вам платить?!»

Ответ на этот вопрос укладывается в два слова: по закону. Чтобы убедиться в этом, достаточно открыть Жилищный кодекс РФ и прочесть пункт 1 статьи 153 «Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги»: «Граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги». Поскольку обращение с ТКО относится к коммунальным услугам, оплачивать его граждане обязаны.

«Я договор не заключал, платить не буду!»

Тот факт, что потребитель услуги не заключил договор с региональным оператором, не избавляет его от обязанности оплачивать услугу. Более того, заключить необходимый договор – это тоже обязанность потребителя. Об этом также написано в Жилищном кодексе (статья 30, часть 5): «Собственник жилого дома или части жилого дома обязан обеспечивать обращение с твердыми коммунальными отходами путем заключения договора с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами».

Важно знать, что региональный оператор не обязан заключать договор с каждым потребителем. Он обязан сообщить потребителю о необходимости заключить договор. Такая публикация называется «публичная оферта». С этого момента у регионального оператора появляется обязанность принимать у потребителя отходы, а у потребителя – обязанность заключить договор с оператором и оплачивать услугу. В противном случае можно накопить долги, по которым все равно придется рассчитаться. При просрочке от трёх месяцев оператор имеет право принудительно взыскать задолженность, причем уже с дополнительными расходами – пенями и судебными издержками.

«Мы сами вывозим мусор!»

И тем самым нарушаете закон. Потому что на обращение с ТКО необходима лицензия. Самостоятельно мусор ни вывозить, ни утилизировать нельзя – вновь обращаемся к ч. 5 ст. 30 ЖК РФ.

«Прописаны трое, а живу один. Не хочу за них платить!»

А придётся. Плату за обращение с ТКО начисляют по количеству собственников и прописанных на жилой площади. Однако если люди только прописаны, а фактически живут в другом месте, за них действительно можно не платить. Достаточно предоставить в организацию, которая начисляет платежи (УК, ТСЖ, Энергосбыт), документы, подтверждающие этот факт. И начисления будут делать по количеству фактических жильцов.

А вот в случае, если у потребителя в собственности несколько квартир, платить он обязан за каждую – независимо от регистрации.

«У нас изменился состав семьи, а квитанции приходят с прежней суммой!»

Значит, вы не сообщили в организацию, которая начисляет плату за обращение с ТКО, об этих изменениях. Увы, чтение мыслей на расстоянии в обязанности и возможности регионального оператора не входит. Если в семье кто-то умер (будьте здоровы, живите долго!), переехал, выписался из квартиры – нужно об этом вовремя сообщить. И точно так же следует поступить, если в квартире появился новый зарегистрированный жилец.

И не слушайте тех, кто настойчиво советует игнорировать платёжные документы и приводит сомнительные доводы в пользу «не платить». Ведь это не им придётся потом разбираться с заблокированной картой, вынужденно отказываться от поездки в отпуск и выплачивать накопившиеся долги по решению суда.