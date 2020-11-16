В Красноярском крае завершен капитальный ремонт 10 км трассы Р-257 «Енисей»

Капитальный ремонт здесь стартовал в июле 2018 года. В ходе работ специалисты полностью заменили дорожную одежду, отремонтировали 12 водопропускных труб. В целях обеспечения продольного отвода воды с проезжей части устроили прикромочные лотки из асфальтобетонной смеси.

Для удобства водителей обустроили площадку отдыха на 502-м км трассы, оборудовав ее 4 скамейками, беседкой и урнами для мусора. Для пользователей общественного транспорта установили 2 новых автопавильона.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на протяжении всего участка проведен комплекс работ по дорожному обустройству: смонтировано более 315 пог.м шумозащитных экранов, установлено 2 км металлического барьерного ограждения, 278 дорожных знаков, 292 сигнальных столбика, нанесена разметка. Для безопасности пешеходов построены тротуары с пешеходным ограждением общей протяженностью более 4 км, перед нерегулируемыми пешеходными переходами нанесены шумовые полосы, напоминающие водителю о необходимости снизить скорость.

Во время проведения работ на объекте было организовано реверсивное движение автотранспорта. В настоящее время все ограничения на проезд сняты, движение по обновленному участку открыто в полном объеме.