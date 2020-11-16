Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 16 ноября 2020: заболели 327 человек, умерли 13

За сутки в крае 13 человек умерли от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 14.00 часов 16 ноября в Красноярском крае всего 31 553 подтвержденных диагнозов (+327 за сутки). Выздоровели 24 022 человека (+321 за сутки). Умерли 838 пациентов (+13 за сутки).

Темп прироста за сутки – 1,1 процент. Проведено тестов на коронавирус всего 1 560 536 (+15 969 за последние сутки).

Под наблюдением 8544 человека (+815 новых за сутки, снято с наблюдения – 775).

Динамика распространения коронавируса в регионе Фото: ИЦК

- Красноярский край не поменял позицию в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по борьбе с коронавирусом. - Край остается на 8 месте. Прирост заболевших превышает 320 человек в сутки. Край преодолел планку в 24 тысячи излечившихся.

Тем временем в оперштабе напоминают, что самолечение может быть опасным для здоровья. И советуют пациентам принимать только те препараты, которые выписал врач. Тем более, что сейчас их пациентам с коронавирусом выдают бесплатно. Но только тем, у кого диагноз подтвержден официально.

Статистика распространения коронавируса по городам и районам края Фото: оперштаб

Добавим, что все еще необходимо соблюдать масочный режим, и не только в общественных местах, а также на парковках, в лифтах и подъездах.