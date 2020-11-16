Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 16 ноября 2020: под медицинским наблюдением на дому уже более 8 тысяч человек

Многие люди сейчас работают дома Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным регионального Управления Роспотребнадзора на утро 16 ноября 2020 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 31226 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За последние сутки 328 новых случаев заболевания, 323 пациента выздоровели, 12 человек умерли.

Темп прироста за сутки – 1,1 процент.

Под медицинским наблюдением на дому всего 8504 человек (+656 за последние сутки, снято с медицинского наблюдения за– 480).

Проведено тестов на коронавирус всего 1544567 (+18289 за последние сутки).

В оперштабе напомнили:

- Чтобы замедлить распространение коронавируса необходимо, чтобы как можно больше людей соблюдали масочный режим.Носить маски нужно даже тем, кто чувствует себя абсолютно здоровым, потому что у многих коронавирус протекает бессимптомно, тем ни менее, человек при этом может быть заразен.

Почему важно носить маску Фото: оперштаб

Тем временем жителям края начали выдавать лекарства для лечения коронавируса. Совершенно бесплатно! Медикаменты на дом будут доставлять тем, у кого COVID-19 подтвержден лабораторными тестами.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, в зависимости от тяжести заболевания врач будет назначать пациентам противовирусные, антибиотики, жаропонижающие, антикоагулянты для разжижения крови и гормональные препараты.