Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 14 ноября 2020: за сутки скончались 13 человек

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 14 ноября 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась обновленная информация о коронавирусе в Красноярске и крае на 14 часов 14 ноября. По данным оперативного штаба на этот момент официально зарегистрировано всего 30 898 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки 328 случаев заболевания. Темп прироста за сутки – 1,1 %. Красноярский край остается на 7-м месте по количеству выявленных случаев COVID-19.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке краевого управления Роспотребнадзора. Цифры удручающие: в Красноярске – за сутки 82 заболевших (всего 11 872), в Норильске и Минусинске – по 25 случаев (1 188 и 1 011 соответственно). В Ачинске – 21 (1 902), в Емельяновском районе – 17 (728). Вспышка заболевания произошла в Идринском районе – 13 (149) и Каратузском районе – 14 (108).

Распределение по городам и районам края

Число выздоровевших незначительно уступает количеству инфицированных – 319 пациентов выписаны из стационаров (на 5 меньше, чем днем ранее), а всего 23 378. Отмечено 13 летальных исходов за сутки, а всего 813.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 8 328 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 689. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 627. Проведено тестов на коронавирус всего 1 526 278, из них за последние сутки 20 646.

Что касается закрытых городов, которые не входят в общую краевую статистику. За сутки там заболели 46 человек, всего 1 897. Выздоровели 2 человека, всего 625. Погибших всего 15, новых за сутки нет.