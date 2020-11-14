Коронавирус в Красноярске, последние новости на 14 ноября 2020: за сутки погибли 17 человек

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 14 ноября 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на утро 14 ноября в Красноярске и крае зарегистрировано всего 30 570 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки 330 случаев заболевания. Темп прироста за сутки составил 1,1 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке краевого Роспотребнадзора. Так, наибольшее количество по-прежнему в Красноярске – 83 за сутки (11 790 всего). В Норильске 23 новых случая (всего 1 163), в Ачинске – 20 (1 881), в Енисейске – 19 (340), в Шарыпово и Дудинке – по 14 (670 и 236). И по-прежнему всего 3 случая заражения в Игарке, это минимальный показатель.

Распределение по городам и районам

Выздоровевших за сутки 324, всего 23 059 человек. Летальных исходов 17 за сутки, 800 всего. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 8 266 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 627. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 556. Проведено тестов на коронавирус всего 1 505 632, из них за последние сутки 20 178.

А вот показатели в закрытых городах, которые не входят в общую статистику. Железногорск – 76 новых случаев, всего 2 402. Выздоровели за сутки 142 человека и на лечение 904. В Зеленогорске 50 новых случаев за сутки, всего 1 851. Выздоровели 26 за сутки, 623 всего. И 15 человек погибших.