Красноярск не вошел в топ самых грязных городов планеты за 2019 год

Среднегодовые показатели чистоты воздуха в Красноярске - в рамках нормы Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным отчета независимого портала IQ Air за 2019 год, Красноярск не входит даже в тысячу самых грязных городов мира.

Краевая столица находится в списке на 1046 месте со среднегодовым показателем 17,7 мкг/м3. Только в июле 2019 года загрязненность воздуха была на отметке 48,1, что было связано с крупными лесными пожарами в этот период. Такая концентрация загрязнений воздуха считается «вредной для уязвимых групп населения» - от 35,5 до 55,4 мкг/м3.

Красноярск 1046 место в рейтинге. Фото: IQ Air

В тройку самых грязных городов мира вошли индийский Газиабад – 110,2 мкг/м3, Хотан (Китай) – 110,1 мкг/м3, Гайранвала (Пакистан) – 105,3 мкг/м3. Всего в списке 4680 городов. Самым чистым оказался американский Каилуа-Кона – 1,9 мкг/м3.

Россия 81 место в рейтинге. Фото: IQ Air

Список стран с самым с самым загрязненным воздухом в 2019 году возглавила Бангладеш. Концентрация PM2.5 в прошлом году в Бангладеш была в 8 раз выше параметров, рекомендованных ВОЗ, со среднегодовым показателем – 83,30 мкг/м3. В пятерку стран с грязным воздухом также вошли Пакистан (65,81 мкг/м3), Монголия (62 мкг/м3), Афганистан (58,80 мкг/м3) и Индия (58,08 мкг/м3). Для сравнения – Россия в глобальном рейтинге загрязнения воздуха за 2019 год занимает 81 место с показателем 9,85 мкг/м3. Т.е. концентрация PM2.5 в целом в России в 2019 году не превышала нормативные показатели, рекомендуемые ВОЗ.

В полном списке 98 стран. Самые чистые – Багамы (3,30 мкг/м3)

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сергей Шахматов. Фото: КП-Красноярск

Сергей Шахматов, исполнительный директор Открытой экологической платформы «Российские Зеленые», заместитель председателя Российской экологической партии «Зеленые»:

- Мы ведем внутренний национальный рейтинг качества атмосферного воздуха в 50 крупных и промышленных городах России. И по Красноярску наблюдаем такую динамику – только в летние месяцы, когда есть лесные пожары, и в отдельные дни при ухудшении метеоусловий он попадает в десятку самых грязных городов России. Обычно же находится во втором-третьем десятке по уровню загрязнения. В России есть ряд городов, которые по среднегодовым показателям намного грязнее, чем Красноярск. Цифру портала IQ Air – 17,7 мкг/м3 – мы также подтверждаем. Потому что по нашим данным, средний показатель по году около 18 мкг/м3. Это соответствует как российским нормативным требованиям (санитарный норматив Роспотребнадзора 35 мкг/м3), так и мировым стандартам (норматив ВОЗ – 25 мкг/м3).

СПРАВКА КП

Мкг/м3 – концентрация загрязняющих воздух веществ, указывается в микрограммах на кубический метр воздуха.

РМ – дисперсные частицы, самый распространенный загрязнитель воздуха. Могут содержать нитраты, аммиак, сульфаты, металлы (в том числе ванадий, кадмий, медь, никель и цинк), неорганические ионы, минералы земной коры. Частицы РМ2.5 в 30 раз меньше толщины человеческого волоса, поэтому легко попадают в организм человека.

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Зеленый, зеленый, зеленый, зеленый: ежедневные показатели загрязнения атмосферного воздуха уже третью неделю выдают по Красноярску фантастические данные. Научный центр СО РАН; Центр мониторинга окружающей среды гидромета; датчики проекта Красноярск.Небо; частные лаборатории – как сговорились, маркируют разные районы города не оставляющим сомнения цветом. Зеленым или голубым (у кого как), означающим только одно: воздух в Красноярске который день чист! (подробнее).