Видеостены и интерактивные доски: в Красноярске открыли центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов

Сегодня необходимы педагоги, умеющие работать в цифровой школе. Фото: Мария ЛЕНЦ

Хорошая новость: в начале октября в Красноярске открыли центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов. «Комсомольская правда – Красноярск» разбиралась, почему такие площадки сейчас не просто нужны, а необходимы.

Каждому известно: мы живем в цифровую эпоху, основа которой – трансфер информации. А главное свойство – мгновенный, подчеркнем, доступ к любым освоенным знаниям.

Понятно, что российская педагогика тоже постоянно развивается. Благодаря национальному проекту «Образование» появляются современные школы, запускают центры дополнительного образования детей.

Школы переходят на цифровые технологии обучения, их оснащают самым передовым оборудованием. Это в том числе ноутбуки и интерактивные доски, 3D-принтеры и очки виртуальной реальности. То, что позволяет решить множество различных задач за краткие промежутки времени.

Подчеркнем, информационные системы, открывающие широкий спектр возможностей, теперь доступны не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах. Поскольку цель нацпроекта «Образование» - обеспечить качественное образование каждому, независимо от того, где он живет, в мегаполисе или таежной деревне.

Кадры для цифровой школы

Чтобы образование было эффективным, одного оснащения школы высокотехнологичным оборудованием недостаточно. Остро необходимы педагоги, умеющие работать в цифровой школе. Между тем, далеко не все они обладают достаточными компетенциями, поэтому задача государства – помочь таким учителям, подготовить их к работе в новых условиях.

Сейчас есть много возможностей бесплатно обучиться онлайн,. Тем не менее важно дать педагогу шанс повысить свое мастерство «вживую», офлайн. Не по общей, стандартной схеме, а по собственной траектории. Именно поэтому – в рамках нацпроекта «Образование» - по всей стране начинают работу центры непрерывного повышения мастерства педагогов.

Уникальные направления

Нам повезло: один из первых открыли в Красноярске. Кроме обычного повышения квалификации, педагоги осваивают новые для себя и даже уникальные направления.

Образовательная среда здесь продумана до мелочей: аудитории, два лектория, медиатека, помещения для проектной деятельности и групповой работы (коворкинг), преподавательская.

В организации любого учебного пространства широко задействовано цифровое оборудование: видеостены, интерактивные доски, современные компьютеры. То есть все «инструменты», которые будут использоваться для обучения школьников.

Особая методика

Для повышения квалификации педагогов была специально разработана особая методика. Это трек, включающий в себя три образовательных модуля: теоретический - освоение новых специализаций; практический - профессиональные пробы на стажировочных площадках; продуктный - создание собственной методической разработки.

Пройдя обучение по всем трем модулям, педагог получает сертификат мастера. А вместе с ним – право преподавать новое направление, применяя инновационные подходы.

«Центр будет работать по запросам и дефицитам конкретных педагогов. Программы, которые здесь будут реализовываться, отвечают современным трендам и помогают применять полученные знания не только для освоения академической программы, но и для жизни», - отметила министр образования Красноярского края Светлана Маковская.

В дальнейшем центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов позволят России попасть в десятку стран мировых держав по качеству образования.