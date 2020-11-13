В чем обвиняют мэра Томска Ивана Кляйна: Давление на подчиненных и незаконный захват 300-метровой территории

Мэр Томска Иван Кляйн задержан силовиками. Кирилл Кухмарь/ТАСС

ФСБ, следком, - люди в масках выводят прямо с аппаратного совещания в мэрии главу Томска Ивана Кляйна. Громкое задержание 13 ноября подтвердили силовые ведомства. Известно, что один из эпизодов обвинения – незаконная установка 300-метровой санитарной зоны вокруг здания «Томского пива»*. В чем обвиняют мэра Томска Ивана Кляйна, разбиралась «КП».

Начнем немного с другого.

Помимо нынешнего дела, с «Томским пивом» вот уже несколько лет судятся жители дома на улице Аркадия Иванова, 27. Он находится ближе всего к зданию завода, всего в 37-ми метрах, от пивоварни его отделяет только двухполосная дорога.

Наталья Малюгина (председатель ТСЖ «Кедровое», но оно обслуживает другие дома), 4 года назад имела несчастье купить на Иванова, 27, квартиру.

- Я жила до этого абсолютно в другом районе города и когда смотрела эту квартиру, это было три раза, ни разу не попадала я на этот запах, который всех нас теперь замучил. Что-то с очистными сооружениями у завода не в порядке, и когда происходят выбросы, это невозможно. Мы, как жильцы, страдаем. Потому что нам мешает и запах, и шум, и разгрузочные работы ведутся, соответственно, это перекрывает всю улицу, она у нас небольшая, но оживленная. Раньше это была окраина, а сейчас это довольно-таки перспективный район, потому что у нас студенческий город, а этот район как раз рядом с университетом. Здесь и жилье становится более востребованное. Не нравится еще, что полностью запрещена парковка, остановка автомобилей с двух сторон от этой дороги. Мы писали бумаги с просьбой помочь нам, в администрацию, в прокуратуру, в Роспотребнадзор, просили либо обязать завод перенести производство за город, или поставить очистные, суд был, но наши требования не удовлетворили.

Однако в сегодняшнем деле речь идет о совершенно другом участке. Мокрушина 11/1 – как раз окраина, где нет жилья. А есть полуразрушенный завод, бывшая «оборонка», где выпускались магнитолы, прочая электроника. Сегодня – печальное зрелище полуразрушенных цехов и железнодорожный тупик... Хорошо известный в городе предприниматель, Ринат Аминов, выкупил завод и землю, чтобы развернуть здесь новый жилой комплекс. Но одно из помещений, которое не помешало бы строительству, продал «Томскому пиву» под склад. А после случилось то, что сегодня фигурирует в уголовном деле – вокруг склада была установлена 300-метровая санитарная зона, на которой, естественно, строить нельзя.

- А сколько это домиков, - говорит депутат (входит в Комитеты по социальным вопросам; бюджету, экономике и собственности) Василий Еремин. – Предприниматель приходил к нам, судился, по неофициальным данным, ему предлагали эту землю выкупить за 200 миллионов, но он возмутился. Вообще, посудите - 300-метровая санитарная зона была бы оправдана для производства (почему – мы объяснили на примере Аркадия Иванова, 27, - прим. Ред). Но склад – не опасное и не вредное производство... Так или иначе, года три шли тяжбы, в судах, различных органах, и мэрии. В конце декабря 2019 года в Думу неожиданно поступило предложение от департамента архитектуры изменить в градостроительном плане назначение той территории с промышленной на общественно-жилую. Мы удивились – а куда делась «санитарная зона»? Оказалось, в суде она была отменена, осталось только изменить статус земли, чтобы предприниматель мог начать строительство.

Что в итоге?

По разным причинам (в частности, нужно согласование минкульта, и прочие процедурные вещи), статус земли по-прежнему – промышленного назначения; 300-метровой санитарной зоны нет.

Иван Кляйн задержан, заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) - предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

*По версии следствия, Кляйн в 2016 году, действуя в интересах ОАО «Томское пиво» (Кляйн – бывший гендиректор завода, после выборов на пост мэра должность перешла к жене), дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные сведения о санитарно-защитной зоне в отношении земельного участка компании.

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Информацию о задержании мэра уже подтвердил Следственный комитет. Сообщается, что в 2016 году Кляйн дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему «ГеоКад» ложные сведения о наличии 300 метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка, где располагается «Томское пиво». (Подробности)