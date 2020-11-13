«Саша вынес беременную Кристину в одеяле»: у семьи, которая пять лет вымаливала ребенка и дождалась, дотла сгорел дом

Дом молодой семьи сгорел дотла. Фото: соцсети.

Добротный дом превратился в пепелище, не осталось ничего – ни вещей, ни денег… Главное – уцелели люди: муж на руках вынес из пожара, произошедшего в селе Агинское Красноярского края беременную жену.

Пара пять долгих лет ждала ребенка. Фото: соцсети.

Все случилось в ночь на 13 ноября на улице Советской, рассказывают друзья. В беду попала молодая семья, у которой должен родиться ребенок:

«Молодые люди Александр и Кристина. Оба работают, не лодыри. У них сгорело все, Саша успел вынести Кристину в одеяле. Сейчас они у родственников.

У семьи не осталось ничего. Фото: соцсети.

Дом был взят в ипотеку. Да дело сейчас даже не в ипотеке. Кристина после пяти лет попыток наконец-то забеременела. Срок маленький, девять недель.

Дом был в ипотеке. Фото: соцсети.

Просим о помощи. Пожалуйста, кто чем может? Пусть даже лайком или репостом. Важна любая помощь».

КОНКРЕТНО

Семья потеряла все. Будет признательна за помощь вещами (у Александра размер одежды L, обуви – 42, у Кристины – S, обувь 36) или деньгами (номер Карты 4279310013951958,Александр Сергеевич С.).