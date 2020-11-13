Пока все спали, пациент подпалил штору: директору и подозреваемому в поджоге красноярской клиники продлили арест

Директору и подозреваемому в поджоге клиники в Красноярске продлили арест. Фото: Мария ЛЕНЦ

Фигурантов громкого дела о пожаре в красноярской клинике «Чистый город», в котором 17 сентября погибли четверо беспомощных пациентов, оставили под арестом еще на 3 месяца и два дня – до 17 февраля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

Напомним, подозреваемые – 45-летняя Ольга Б., директор клиники, а также 61-летний Дмитрий Е., предполагаемый поджигатель.

Трагедия произошла в самом центре Красноярска. На кадрах с камер наблюдения видно: один из пациентов – тот самый Дмитрий Е. поджег штору в палате. Никто не успел ничего сделать – пламя распространялось слишком быстро… Подозреваемого нашли в Козульском районе, завели на него уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

При пожаре погибли четверо пациентов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Когда следователи изучили документы, обнаружилось: «Чистый город» имел право оказывать только амбулаторную помощь. Но никак не стационарную. В тот же день возбудили дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Так что взяли под стражу и директора.

- Было установлено, что в клинике допущены нарушения в области пожарной безопасности, в результате чего была несвоевременно организована эвакуация, - добавляют в СК.

Подозреваемым предъявлены обвинения. Фото: Мария ЛЕНЦ

Через неделю после пожара было предъявлено обвинение. Пациенту – в убийстве четверых, директору – в оказании опасных услуг, повлекшем гибель людей.

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