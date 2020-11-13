Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 13 ноября 2020: за сутки заболели 330, умерли 17

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 13 ноября 2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 13 ноября 2020 года: за минувшие сутки заболели 330 человек, умерли 17, сообщает оперативный штаб.

За все время диагноз ковид подтвердился у 30 570 пациентов. Темп прироста - 1,1%.

Выздоровели 23 059 (+324 за сутки). Погибли 800 (+17 за сутки). Проведено тестов на коронавирус 1 505 632, из них за последние сутки 20 178. Под наблюдением врачей 8 266 (+627 новых за сутки). Снято с контроля за последние сутки – 556.

Данные по городам и райнам.

- Красноярский край впервые за долгое время опустился на одну позицию в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19, - передает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. – Регион теперь находится на 7-м месте. Количество летальных исходов продолжает нарастать.