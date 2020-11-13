Бюджет Красноярска на 2021 год сформирован с профицитом. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

Администрация Красноярска завершила формирование бюджетного послания на новый трехлетний период.

Сегодня, 13 ноября, в Красноярский городской Совет депутатов внесен проект решения «О бюджете города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».

Работа над бюджетом была сложной, так как он формировался в новых экономических условиях, связанных с пандемией: была снижена деловая активность компаний и предприятий, поступления в бюджет уменьшились, а расходы на сдерживание распространения новой коронавирусной инфекции увеличились.

Несмотря на такие условия, подготовленный проект является сбалансированным и самодостаточным. Собственные доходы бюджета в следующем году предусмотрены с ростом на 3,5 млрд рублей.

Впервые за много лет бюджет города сформирован с профицитом, который будет направлен на погашение части муниципального долга.

Проект бюджета обеспечивает все действующие обязательства, а также дополнительные меры соцподдержки населения, расходы на бесперебойное функционирование учреждений бюджетной сферы, содержание города и развитие краевого центра.

Среди ключевых приоритетов бюджетной политики в новом трехлетнем цикле является достижение национальных целей развития посредством участия в реализации национальных проектов. Общий объем их финансирования составит 12,7 млрд рублей.

Бюджетная политика Красноярска на 2021-2023 годы ориентирована на обеспечение социально-экономической и финансовой стабильности, улучшение качества жизни горожан, вовлечение жителей в решение насущных городских задач.

В бюджете предусматривается строительство объектов социальной сферы и городской инфраструктуры:

- 2 школы на 2830 мест для учащихся в Октябрьском и Советском районах;

- 5 детских садов на 1255 дополнительных мест в Железнодорожном, Октябрьском, Свердловском и Советском районах;

- 2 пешеходных перехода в Октябрьском и Центральном районах;

- 9 автомобильных дорог в Железнодорожном, Октябрьском, Свердловском и Советском районах.

Также важнейшим направлением станет подготовка города к празднованию 400-летия его основания в 2028 году.

Параметры бюджета Красноярска на 2021 год выше, чем стартовые параметры текущего года:

- доходы – 36,9 млрд рублей,

- расходы – 36,4 млрд рублей,

- профицит – 0,5 млрд рублей.

Бюджет сформирован на основе 14 муниципальных программ. Все программы обсуждались на профильных комиссиях городского Совета депутатов и рекомендованы к утверждению.

- Проект бюджета внесен сегодня в городской Совет. Документ достаточно проработанный и продуманный. Основа бюджета – муниципальные программы подробно обсуждались с городским Советом. Далее по процедуре проект бюджета будет рассматриваться профильной комиссией по бюджету в городском Совете. Обязательно пройдут публичные слушания с привлечением граждан. Кроме того, предполагаются заключения контролирующих органов по этому документу. В начале декабря пройдет заключительная комиссия по бюджету. 15 декабря мы планируем рассматривать этот вопрос на сессии городского Совета, где решением депутатов, очень надеемся, бюджет будет принят, что позволит нам с 1 января 2021 года в обычном режиме осуществлять свою работу по его реализации, - сказал заместитель главы города по финансовой политике – руководитель департамента финансов Роман Одинцов.