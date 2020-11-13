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СК не может задержать парня, от которого забеременела 14-летняя, потому что он ушел в армию

За связь с несовершеннолетней на бойца завели уголовное дело, но наказания пока нет
Ася ЖУКОВА
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Будущий отец сейчас на службе, так что для него даже не выбирали меру пресечения.

Будущий отец сейчас на службе, так что для него даже не выбирали меру пресечения.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Чтобы не стать папой от 14-летней и избежать наказания, парень ушел в армию, теперь задержать его не могут. Эту историю рассказал собственный источник «Комсомольской правды – Красноярск».

Все произошло в Назаровском районе края нынешним летом. В женскую консультацию обратилась восьмиклассница Соня М.* В ходе осмотра выяснилось: 14-летняя школьница ждет ребенка.

По закону, в подобных случаях врачи должны тут же сообщать в полицию. Возраст согласия на интимные отношения в нашей стране – 16 лет. Так что если одному из пары меньше, это уголовное преступление.

Все стало известно после того, как восьмиклассница обратилась в женскую консультацию.

Все стало известно после того, как восьмиклассница обратилась в женскую консультацию.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Полицейские передали материалы в СК, следователи тут же начали проверку. И вскоре факты подтвердились. Оказалось, Соню растит одна бабушка-пенсионерка. Папы и мамы у нее нет. Однажды девушка познакомилась с 18-летним парнем, понравились друг другу, начали встречаться. Ее не смущало, что Коля* нигде не работал. И через какое-то время парень уговорил подругу на интим.

Опыта у них не было, и ближе к осени Соня поняла, что беременна. Понятно, было неловко, тем не менее решила пойти к врачу… Дальше вы знаете.

Неделя-другая, и назаровский Ромео попал под уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста». Минимальное наказание за это – 480 часов обязательных работ, максимальное – 4 года лишения свободы.

Однако парень умудрился избежать санкций. Смекнув, что может грозить за роман со школьницей, Коля ушел в армию. И сейчас спокойно служит – для него даже не выбирали меру пресечения.

Чтобы избежать наказания за связь со школьницей, парень ушел в армию.

Чтобы избежать наказания за связь со школьницей, парень ушел в армию.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Как рассказали журналистам КП-Красноярск, обычно по статье 134 подозреваемых не арестовывают. Если человек ранее не привлекался, умеет положительные характеристики, к тому же все произошло по взаимному согласию, все может ограничиться минимальным наказанием. Или – как вариант – парень и девушка могут пожениться, тогда подозреваемого с большой степенью вероятности освободят от наказания.

(* имена изменены – по закону)

ЧППроисшествия: ЧП

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