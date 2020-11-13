Видео с места смертельного ДТП с микроавтобусом под Красноярском опубликовали очевидцы

Водитель автомобиля Toyota Corolla, двигаясь в сторону Красноярска, неожиданно выехал на полосу встречного движения. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Ночной снегопад стал причиной смертельной аварии с микроавтобусом под Красноярском, унесшей жизни двух человек. Трагедия произошла около восьми часов утра 13 ноября на 13-м километре трассы Красноярск – Железногорск, неподалеку от поселка Березовка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Водитель автомобиля Toyota Corolla, двигаясь в сторону Красноярска, неожиданно выехал на полосу встречного движения. Скорее всего, иномарку занесло на скользкой трассе и фактически швырнуло под маршрутный микроавтобус №120 марки Iveco. В нем находились 10 человек, ехали из Красноярска в Сосновоборск.

От страшного удара обе машины были искорежены. Водитель и пассажир Toyota погибли почти сразу. Еще одна женщина в иномарке была ранена, ее с травмами увезли в больницу. Чтобы деблокировать пострадавшую, пришлось привлекать МЧС.

Погибли водитель и пассажир иномарки. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Пассажиры микроавтобуса получили незначительные травмы, им оказали медицинскую помощь на месте. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства трагедии. А в соцсетях спорят, что стало причиной гибели людей.

- Выпал снег. Помните, неделю назад со стороны Элиты ехал водитель, попал в аварию, где погибла его дочка? Опять выпал снег, и снова все повторяется…

Вероятно, машину занесло на скользкой трассе. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

- Заметили, что 13-й километр? А сегодня пятница 13-е... Понеслось.

- Сегодня со стороны Сосновоборска 5 км/ч все ехали. Так что не уверена, что машина летела. Это кем надо быть, чтобы разгонять авто по такой дороге.

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