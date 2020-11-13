Коронавирус в Красноярске, последние новости на 13 ноября 2020: край преодолел планку в 30 тысяч заболевших

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 13 ноября 2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости о коронавирусе в Красноярске на 13 ноября 2020 года: край преодолел порог в 30 тысяч заболевших.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки диагноз ковид кодтвердили еще у 329 человек (всего у 30 240). То есть темп прироста в сутки составил 1,1%.

Врачи вылечили 22 735 пациентов (+323 за сутки). Скончались 783 (+16 за сутки).

За весь период пандемии провели тестов на коронавирус 1 485 454, из них за последние сутки 18 794. Под наблюдением врачей на дому лечатся 8 195 человек (+642 новых за сутки). Снято с контроля за последние сутки – 533.

- Край преодолел планку в 30 тысяч заболевших, - сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. - Количество летальных исходов продолжает нарастать.