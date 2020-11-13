Красноярцы вместе с Ким Ки Дуком выберут лучшие работы Международного кинофестиваля ВГИК

Талантливые студенты ВГИКа будут награждены специальными призами от МТС Медиа: 10 стипендиатов в номинациях «лучший сценарий», «лучшая режиссёрская работа», «лучшая операторская работа», «лучший художник-постановщик». Победители первого этапа получают право представить Россию и побороться за награды в международном конкурсе.

С 15 по 19 ноября в Красноярске состоится открытый показ конкурсных работ Международного студенческого кинофестиваля ВГИК. Показы пройдут в Красноярске, а также в селах Далай и Новопокровка Иланского района.

Специальные показы в рамках фестиваля также состоятся в 22 российских регионах на 300 площадках. Они пройдут на севере и на юге России, в Сибири и на Урале. Также в фестивале примут участие зрители Переславля-Залесского, Ростова, Рыбинска, Углича, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Архангельска, Курска, Саранска, Пятигорска, Таганрога и других городов. Показы пройдут и в сельских домах культуры. В рамках показов будет проводиться зрительское голосование, по итогам которого на церемонии закрытия фестиваля 20 ноября будет вручен приз зрительских симпатий.

Призеры первого (российского) этапа фестиваля стали известны 30 октября, с результатами можно ознакомиться на сайте фестиваля. 16 ноября стартуют международный этап фестиваля и театральный конкурс. Для участия в конкурсе международного этапа было отобрано 55 короткометражных студенческих фильмов от 49 киношкол. В международное жюри фестиваля входят всемирно известный режиссер Ким Ки Дук («Весна, лето, осень, зима… и снова весна»), актриса Юлия Хлынина (сериал «Звоните ДиКаприо»), креативный директор МТС Медиа Наталья Исакова.

Адреса площадок и даты показов в Красноярске:

15 ноября – БУК МДК филиал Новопокровский СДК

15 ноября - МБУК МДК филиал Далайский СДК

17 ноября. г. Красноярск, ул. Пролетарская, 153. КГБУК "Енисей кино"

17 – 19 ноября (17 ноября – голосование). г. Красноярск, пр. Мира, д. 88. МАУ «Дом кино» (кинотеатр «Дом кино»)

СПРАВКА

МТС Медиа — дочерняя компания Группы МТС, развивающая ее медиаактивы и телевизионные продукты, которые включают IPTV, кабельное и спутниковое телевизионное вещание, распространение и производство контента, управление киностудией «Кинополис». Одним из приоритетов МТС Медиа является развитие собственной мультимедийной платформы МТС ТВ, позволяющей обеспечить трансляцию контента во всех средах смотрения.

Международный студенческий фестиваль ВГИК — российский фестиваль кино-, теле- и театральных работ студентов российских и зарубежных кинематографических школ, проводящийся в Москве, начиная с 1961 года. Учредитель фестиваля — Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова при содействии Министерства культуры Российской Федерации, Союза кинематографистов России, Правительства города Москвы и руководства культуры российских регионов.