«Одна сатана»: при разводе участковый похвастался перед женой новым джипом, а она заявила, что он взяточник

Супруги сейчас разводятся Фото: соцсети

При разводе, как на войне – все средства хороши. В Саяногорске (Хакасия) жена сдала уже почти бывшего мужа в полицию из зависти.

29-летняя Ольга и 25-летний Виктор прожили вместе чуть больше четырех лет. Почти столько же их общему сыну. Жить бы, да радоваться. Но супруги постоянно ссорились. Часто из-за денег. Виктор работает участковым, золотом не осыпает, по дорогим курортам не возит. Денег иногда и вовсе не хватало. Ругань - больше, любовь - меньше. Дошло до развода.

А потом Виктор вдруг приехал к сыну на дорогущем джипе. Погарцевал на ней во дворе, погазовал. Сынишку за руль усадил.

Виктор и Ольга Фото: соцсети

- Чья?

- Моя, - похвастал, - подарок себе сделал!

Тут жена и поняла, как опростоволосилась. Заусило, что они на грани развода, а благоверный дорогущую «тачку» обкатывает. На зарплату участкового такую не купишь. Ольга решила: «Взяточник!». И отправилась в полицию писать заявление. Назло.

«Просто так такие машины не берутся, а значит, муж получает взятки!», - горячилась она в кабинете.

Ее, как положено, предупредили об ответственности за ложный донос. Напомнили, что это 305 уголовная статья. Но только подписывать это заявление Ольга отказалась. Поэтому ее словам, возможно, и не сильно поверили, но проверку провели.

- 9 ноября в дежурную часть МВД России по городу Саяногорску обратилась женщина с сообщением, что ее муж, который проходит службу в органах внутренних дел, возможно, получает взятки, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Иван Смагин, инспектор по особым поручениям ОИиОС МВД по Республике Хакасия. - По данному факту была проведена проверка, по результатам которой в действиях участкового уполномоченного полиции вины не усматривается.

Виктор Гончарук Фото: соцсети

Выяснилось, что полицейский просто хотел покрасоваться перед женой. Лейтенант взял джип на тест-драйв, а супруге соврал, что теперь эта машина его. В полиции признались, что с подобной ситуацией столкнулись впервые. Материалы проверки направлены в следственный отдел Саяногорска для принятия решения. И это, судя по всему, будет отказной материал в возбуждении уголовного дела.

На работе участкового кляуза супруги не отразилась. Он продолжает ходить на службу. Бракоразводный процесс продолжается.

Сама Ольга уже раскаивается в своем поступке. Мол, не понимала, что ее обвинения так отразятся на Викторе. Очень ей уж хотелось отыграться на нем перед разводом. А тому ее подразнить. Оба хороши! Как говорится: муж и жена – одна сатана. Может и не стоит им разводиться?

Виктор и Ольга Фото: соцсети

Тем временем в сети широко обсуждают эту историю:

«А то, что все остальное имущество может быть признано приобретенным на деньги со взяток, она, конечно, же даже не подумала».

«Лишний повод мужику не расстраиваться из-за развода».

«А что вы хотели от бабы, мимо которой уплывают деньги? Сдаст, предаст, оклевещет - даже к гадалке не ходи».

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