Куда звонить, если заболел коронавирусом в Красноярске

Рассказываем. куда обращаться, если заразился коронавирусом в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Куда звонить, к кому обращаться, что делать, если заболел коронавирусом в Красноярске и крае? Увы, сейчас такими вопросами задаются гораздо чаще – вторая волна ковида оказалась гораздо более сильной, «накрыло» многих. И мало кто оказался готов – люди обрывают горячие линии, не могут получить ответы на свои вопросы.

Итак, куда же звонить, если заразился коронавирусом? Где вас могут быстро и точно сориентировать, что предпринять? Об этом рассказала в своем фейсбуке депутат Законодательного собрания Красноярского края Марина Добровольская - вот ее пост. Приводим его полностью:

«Ситуация с короновирусом приобрела такие гипертрофированные формы, что, когда попадает в беду твой близкий человек, ты уже просто начинаешь теряться. Делюсь своей ситуаций и очень важным телефоном, который нашла.

У меня заболела родственница. Врачи к ней не пришли, поскольку форма у нее не тяжелая. Что делать человеку? Я если честно, растерялась так же, как и все, кто в эту ситуацию попадал. До больницы дойти не может, потому что боится заразить других людей, ковид подтвержденный (анализ сдали за свои деньги). Врач из поликлиники прийти не может, так как болеет сам. Все это понятно! Но, что делать в этой ситуации?! Как спасаться?

С большим трудом удалось выяснить, что в нашем городе работает специальный колл-центр. По телефону готовы ответить на все вопросы и подсказать, какие шаги предпринимать, чем лечиться и что делать в отсутствии лекарств. Специалист колл-центра передаст сведения в вашу поликлинику.

Запишите телефон колл-центра.

Время ожидания консультации по телефону у меня заняло всего 4 минуты, в очереди на ответ я была 10-ая. Мне дали полную консультацию, как себя вести. Делюсь номером, если кому-то помогу, буду очень рада - 8 800 100 56 53.