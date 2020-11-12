Коронавирус в Красноярске, последние новости на 12 ноября 2020: прирост заболевших все еще больше 300 человек в сутки

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 12 ноября 2020 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Красноярске и крае на 12 ноября 2020 года: прирост заразившихся ковидом все еще больше 300 человек в сутки.

За минувший день подтверждено 327 случаев заболевания (за все время 29 911). Врачи вылечили 311 (за все время 22 412). Скончались 15 (за все время 767).

Тем прироста – 1,1%. Всего провели тестов на коронавирус 1 466 660, из них за последние сутки 18 463. Под наблюдением врачей 8091 человек (+641 новый за сутки). Снято с контроля за последние сутки – 512 человек.

- Красноярский край стабильно сохраняет позицию в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19, находится на 6 месте, - сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. - Прирост заболевших все еще превышает 300 человек в сутки.