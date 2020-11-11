В Красноярске скончался старейший десантник России. Фото: Красспорт

В Красноярске скончался Георгий Терентьевич Ивкин. Он был самым старшим десантником страны, а его имя было внесено в Книгу рекордов России, как ветерана ВДВ. О печальном известии сообщил депутат Госдумы Юрий Швыткин на своей странице в «Фейсбуке»: «С болью в сердце узнал об уходе из жизни самого старейшего десантника России – Георгия Терентьевича Ивкина. Ему было 95 лет, он был даже на 5 лет старше самих Воздушно-десантных войск России, юбилей которых мы отмечали вместе в августе этого года».

Родился Георгий Ивкин в мае 1925 года в Самарской области, а в 1934 году семья с шестью детьми переехала из Поволжья в Красноярск. Здесь будущая легенда воздушно-десантных войск окончил школу и решил связать судьбу с флотом, ходил на речных судах по Ангаре и Енисею. Но война зачеркнула в его жизни реку и, возможно, море. И подарила небо.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин и Георгий Ивкин на мемориале воинам-интернационалистам. Фото: "Фейсбук" Юрия Швыткина

В 1943 году, когда Ивкину исполнилось 18 лет, отправился на фронт, стал десантником, научился прыгать с парашюта, драться врукопашную, метко стрелять. За войну принял участие во многих операциях, прошел от Украины до Австрии. А после Победы выбрал все-таки мирную профессию – стал энергетиком, ушел на пенсию, только когда ему исполнилось 80 лет.

Но даже на заслуженном отдыхе ветеран оставался активистом, принимал участие в различных мероприятиях. И каждый год, по традиции, в день ВДВ 2 августа, приезжал на Поклонную гору, чтобы возложить цветы всем героям воздушно-десантный войск.

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