Единороссы и молодогвардейцы запустили в Красноярском крае акцию «Будьте здоровы!»

В рамках работы волонтерского центра «Единой России» активисты партии и молодогвардейцы сегодня, 11 ноября, запустили в Красноярске пикетную кампанию «Будьте здоровы!». В рамках акции волонтеры раздают горожанам защитные маски в индивидуальных упаковках. Партийные активисты раздают маски на автобусных остановках в разных районах города.

«По оценке Роспотребнадзора именно в общественном транспорте фиксируется самое большое количество людей без средств индивидуальной защиты, несмотря на введенные ограничительные меры и масочный режим. Мы определили перечень остановок городского общественного транспорта с максимальным пассажиропотоком — так называемые «пересадочные узлы». Именно на них с сегодняшнего дня будут ежедневно стоять наши активисты и раздавать людям маски. Только за сегодняшний день уже роздано более 1000 масок. Сейчас мы анализируем ситуацию с пандемией в других территориях края, и в дальнейшем планируем расширять географию нашей акции при активной поддержке местных отделений партии», - сообщила заместитель руководителя регионального исполкома «Единой России» Инна Рычкова.

Добавим, партийные волонтеры в территориях края продолжают оказывать населению и медицинским работникам и другую, самую разнообразную помощь: развозят врачей на вызовы на своих личных автомобилях, передают продуктовые наборы для сотрудников медицинских учреждений, участвуют в работе call-центров поликлиник, приобретают продукты и лекарства для маломобильных и пожилых жителей, передают технику для дистанционного обучения детей из нуждающихся семей. Все мероприятия волонтерского центра организованы за счет членских взносов и пожертвований.