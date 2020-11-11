Видео, как пешеход в Красноярском крае намеренно бросился на капот иномарки, снял регистратор

Фото: стоп-кадр с видео

«Настал хороший день, чтобы, как говорится...» - фраза читающей гороскоп радиоведущей прозвучала издевательски-ласково.

Бббах!!!

Почти одновременно с ней в лобовое стекло впечатался бросившийся под машину парень. Еще минуту назад спокойно стоял на обочине, вдруг прицельно рванул под колеса, залетел на капот, разнес стекло и театрально скатился на дорогу.

«...Разумеется, с соблюдением социальной дистанции, и не пренебрегая мерами защиты», - заключил голос в динамике.

Фееричное видео с регистратора разместил паблик «ЧП Лесосибирск», здесь все и случилось, судя по всему, совсем недавно, в начале ноября. Классическая автоподстава, жертва – живехонька, водитель – ни жив ни мертв, хотя и быстро обретает дар речи:

«Слышь, ты вообще в курсе, что у меня регистратор!!! Вы что совсем… (непечатное)!».

Обычно у автоподставщиков все рассчитано, но тут развод пошел не по сценарию. Мошенник с сообщником (стоял рядом и готовился стать свидетелем) так резво убегают, что сомнений не остается, руки-ноги целы. Водитель, как позже выяснилось, выставил аварийку, дождался ГИБДД, - и правильно сделал.

Фото: стоп-кадр с видео

- Если бы водитель оставил место ДТП, то его могли бы ожидать неблагоприятные последствия, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Антон Гостев, начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения. – За это предусмотрено наказание вплоть до лишения прав. Но в данном случае он выполнил все требования в соответствии с ПДД. После его звонка на место происшествия выехал наряд ДПС, дорожно-транспортное происшествие оформили. К водителю сейчас минимум вопросов. Зато пешехода объявили в розыск, пока, увы, не задержан. Минимум, что ему грозит - штраф в 500 рублей, как за переход улицы в неположенном месте. Но еще в его действиях уже сотрудники полиции, возможно, усмотрят признаки мошеннических действий, это уголовная статья. Тут надо разбираться, в каком состоянии был пешеход, умышленно ли он это сделал. Может это была попытка суицида или еще что-то.

В ГИБДД советуют при возникновении подобных ситуаций (ДТП с участием пешеходов, даже если они не сильно пострадали и готовы простить и мирно разойтись) сделать заявку в дежурную часть. А видеорегистратор только ускорит разрешение спорных вопросов.

- Здесь, к счастью для водителя, явно действовали дилетанты, - уверен Егор Фролов, руководитель краевого отделения ФАР (федерация автовладельцев России). – Ребята просто насмотрелись видеороликов. Настоящие автоподставщики действуют в зоне невидимости. Они выбирают места там, где нет камер. Подлазят под автомобиль сбоку, сзади, чтобы фото и видео фиксация не обнаружила их умысел. Водителям я посоветую в любой ситуации, особенно если произошло сомнительное ДТП, вызывать сотрудников ГИБДД, искать камеры в окружении, и добиваться своей правоты, чтобы автоподставщиков было меньше. Но самое главное - больше внимания на дороге, соблюдать правила дорожного движения, контролировать абсолютно все процессы, которые происходят вокруг, а не залипать в телефоне, как делают многие. Ведь в основном такие подставщики пользуются халатным отношением к ПДД и бесконтрольности ситуации на проезжей части. Водители, которые контролируют дорогу, соблюдают ПДД, практически не попадают в такие ситуации.

КОНКРЕТНО

ТОП-5 автоподстав:

«Ловят» нарушителей

Как только мошенник видит, что водитель разговаривает по телефону, то потихонечку перестраивается в невидимую зону (когда машина не видна ни в окнах, ни в зеркалах). Водитель же начинает перестраиваться и происходит ДТП.

- Автоподставщик учитывает все правила дорожного движения, чтобы по закону быть правым, - говорит Егор Фролов. - Причем раньше автоподставщики пытались нажиться на ситуации сразу: дай три тысячи, и расходимся. Сейчас они вызывают ГИБДД и все происходит официально - используют страховые полиса (наживаются на выплате им страховки, а в ремонте машины необходимости нет), .

Кольцо раздора

Одна из самых распространенных автоподстав происходит на кольце.

- Если водитель заранее в крайнюю правую полосу, как предписывают правила, не перестроился, то при резком перестроении для поворота на вторую полосу может получить удар в бок, поскольку двигающийся рядом автоподставщик ехал в невидимой зоне, - говорит руководитель краевого отделения ФАР. - Естественно водитель нарушил ПДД, потому что перед перекрестком обязан был занять для поворота направо крайнюю правую полосу. Автоподставщик вызывает ГИБДД и все, он прав (далее та же схема со страховкой).

Подстава на парковке

Автоподставщики часто выбирают для своих целей парковки торговых центров.

- Водитель, выезжая, сдает назад, а сзади подбегает взрослый (а порой и ребенок) и ударяет по машине чем-то жестким, чтобы слышен был удар, - описывает еще один способ Егор Фролов. - Сам при этом не подставляется под удар, абсолютно цел и невредим, машина его не задела, зато разыгрывает на месте спектакль. Водитель уверен при этом, что сбил человека. Это стресс, он страшится последствий и рад откупиться.

Наезд на пешехода

Бросающиеся под колеса пешеходы - чаще всего мошенники. Действуют они по заранее расписанному сценарию. Не желающие проблем с законом водители пытаются «договориться». А «пострадавшие» и не спорят. Лучше постарайтесь найти свидетелей и записи с камер наблюдения. Звоните в ГИБДД и не покидайте место ДТП.

На трассе

Самые страшные автоподставы происходят на трассах. В сумерки автоподставщик подкрадывается сзади, едет без фар, и когда впередиидущий автомобиль начинает перестраиваться, не увидев вовремя автомобиль без фар, происходит ДТП.

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