СУЭК – победитель Всероссийской премии "МедиаТЭК-2020"

10 ноября были объявлены итоги престижного всероссийского конкурса "МедиаТЭК", организатором которого выступает Министерство энергетики РФ.

В номинации "Социальная и экологическая инициатива" СУЭК награждена за комплексную программу поддержки регионов "Вместе против COVID-19". В течение года СУЭК поддерживает медицинские учреждения на территориях присутствия, обеспечивая их необходимым оборудованием, санитарно-защитными средствами, проводит дезинфекцию общественных пространств в городах и поселках. На всех предприятиях СУЭК сотни волонтеров присоединились к акции #МыВместе Общероссийского народного фронта. Добровольцы-угольщики доставляют продуктовые и витаминные наборы, средства защиты и гигиены ветеранам, пенсионерам, многодетным, социально сложным семьям. Компания и волонтеры СУЭК также помогают медикам, находящимся на передовой борьбы с коронавирусом: обеспечивают их продуктами, фруктами, горячими обедами, создают комфортные условия работы и отдыха. АО "СУЭК", руководители компании и наиболее активные волонтеры СУЭК были отмечены грамотой и медалью от Президента России Владимира Путина за активное участие в акции #МыВместе.

Также СУЭК получила награду МедиаТЭК в специальной номинации этого года – "75 лет Победы" – за масштабную работу по сохранению исторической памяти народа. В течение года силами Компании и ее сотрудников были проведены десятки памятных акций, посвященных знаковому юбилею и подвигу народа-победителя. Особое внимание и забота традиционно были уделены ветеранам Великой Отечественной войны и нравственному воспитанию подрастающего поколения.

Конкурс "МедиаТЭК" проводится Министерством энергетики РФ с 2015 года. В состав экспертного совета конкурса входят руководители крупнейших федеральных деловых СМИ, факультетов журналистики российских высших учебных заведений, представители органов государственной власти, эксперты в области ТЭК. Возглавляет экспертный совет пресс-секретарь Президента России, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Песков. СУЭК неоднократно завоевывала награды конкурса. Так, в 2019 году специальным призом "МедиаТЭК" была отмечена работа СУЭК по созданию в Красноярске системы светодинамической подстветки архитектурных объектов района Стрелки.