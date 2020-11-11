Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 11 ноября 2020 года: почти 30 тысяч заболевших

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 11 ноября 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась обновленная информация о коронавирусе в Красноярске и крае на 14 часов 11 ноября. Ситуация такова: зарегистрировано всего 29 911 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки 327 случаев заболевания. Темп прироста за сутки составили 1,1 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке краевого Роспотребнадзора. Территориями с наибольшим приростом зараженных по-прежнему остается Красноярск – 81 человек за сутки, Минусинск – 21, Ачинск – 19, Норильск, Эвенкия и Рыбинский район – по 13 случаев, Емельяновский район и Дивногорск – по 12.

Выздоровевших: 22 412 человек, за сутки 311. Скончались 767, за сутки – антирекорд: 15 летальных исходов.

Распределение по территориям края

Напряженной остается обстановка в закрытых городах. Зеленогорск: плюс 58 человек за сутки заболели (всего 1745), 22 вылечились (590) и один погибший. Железногорск: 71 новый случай (всего 2248), выздоровели 25 (всего 1230).

В крае под медицинским наблюдением на дому находится всего 8 091 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 641. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 512. Проведено тестов на коронавирус всего 1 466 660, из них за последние сутки 18 463.

По информации оперативного оперштаба, Красноярский край стабильно сохраняет позицию в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 – он находится на 6-м месте.