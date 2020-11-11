Как изменились «Сибирь» и «Енисей»?

Фото: ФКУ Упрдор «Енисей»

Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на федеральных автомобильных дорогах Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей», их качественного содержания и обслуживания ФКУ Упрдор «Енисей» ежегодно формирует планы, в которых определяет перечень объектов, которые будут приведены в нормативное состояние путем ремонтов, капитальных ремонтов. Что вошло в них в этом году и как это повлияет на комфорт и безопасность?

Отремонтированы 103 километра

В 2020 году в план ремонта вошли 103 км автомобильных дорог. И это не просто замена полотна, это целый комплекс работ с устройством ограждений, освещения, нанесения разметки и т.д. в целях повышения безопасности движения.

Фото: ФКУ Упрдор «Енисей»

На сегодняшний день за текущий год на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» уже отремонтировано 58 км (34 из них - капитальный ремонт). Работы проведены в Боготольском, Ачинском и Манском районах Красноярского края. Здесь устроено покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, укреплены обочины, для обеспечения безопасности пешеходов в районе автобусных остановок установлено пешеходное ограждение, дорожные знаки, сигнальные столбики, нанесена разметка.

В частности, работы по устройству новых тротуаров, посадочных площадок автобусных остановок проведены в Боготольском районе (км 593 - км 603 и км 626 – 635).

В Ачинском районе на км 635- км 644 и км 682- км 689 заменено дорожное покрытие с ремонтом водопропускных труб.

В Манском районе завершен ремонт 10-километрового участка (км 883 – км 893). Здесь использовали специальные битумно-полимерные ленты, которые в дальнейшем помогут избежать разрушения покрытия в зоне стыка смежных полос асфальтобетона, а значит, увеличат срок службы обновленного покрытия.

На четырех участках федеральной трассы Р-257 «Енисей» в Абанском, Балахтинском и Новоселовском районах отремонтировано 39 км, при этом 34 км - капитально.

Завершены работы, начатые в прошлом году. Это ремонт 12-километрового участка (км 570 – км 582) в Ермаковском районе и капитальный ремонт 8-километрового участка вблизи д. Красный камень в Боградском районе Хакасии. В Хакасии на автобусной остановке возле Красного камня установили новый автопавильон, для маломобильных граждан уложили специальную тактильную плитку с противоскользящими свойствами.

Фото: ФКУ Упрдор «Енисей»

В Туве досрочно завершен капитальный ремонт 17 км федеральной трассы Р-257 «Енисей» на км 975 - км 992, в Дзун-Хемчикском и Чаа-Хольском районах республики. Он был передан в оперативное управление ФКУ Упрдор «Енисей» в 2018 году в неудовлетворительном состоянии. Между тем, этот участок трассы очень востребован, интенсивность движения здесь более 2 тысяч автомобилей в сутки. После ремонта проезд стал более комфортным и безопасным, оборудована стоянка для автомобилей.

В 2020 году продолжились строительно-монтажные работы на участке 807 – 812 км дороги Р-255 «Сибирь» - это гостевая трасса на въезде в Красноярск. Здесь будет реконструкция транспортной развязки в разных уровнях, реконструкция путепровода, устройство шумозащитных экранов в местах прохождения автомобильной дороги вдоль населенных пунктов, устройство искусственного электроосвещения. Окончание работ запланировано в 2023 году.

Закончены работы на трех мостах

Содержание искусственных сооружений – отдельное направление для дорожников со своей программой. В этом году ремонтировали 12 искусственных сооружениях с вводом в эксплуатацию 10-ти объектов общей протяженностью 752,61 метров. Это и водопропускные трубы, и мосты, их в этом году было три.

Один, протяженностью 19 метров, в Туве. Еще два – в Красноярском крае: через реку Листвянка в Ачинском районе и через ручей Крючиха на трассе Р-257 «Енисей» в Новоселовском районе.

Ремонты мостов проводятся комплексно, это не только замена полотна, опорных частей, деформационных швов. Для повышения безопасности дорожного движения установили металлические ограждения, новые дорожные знаки, на проезжей части моста и подходов к нему термопластиком нанесли разметку.

Кроме того, мостовики устроили систему водоотвода, выполнили косметический ремонт пролетных строений.

Обработаны 19 километров дорог

Содержание дорог – это не только ремонты, но и продление срока службы с помощью поверхностной обработки дорожного покрытия с синхронным распределением битума и щебня. Данная технология повышает транспортно-эксплуатационные характеристики, а также улучшает сцепные свойства колес транспортных средств с дорожным покрытием.

В этом году дорожники выполнили поверхностную обработку 19 км федеральных автомобильных дорог, в том числе шестикилометрового участка в Новоселовском районе.

Фото: ФКУ Упрдор «Енисей»

Поверхностная обработка сочетается с другими работами: установкой дорожных знаков, ограждений и других элементов, направленных на повышение безопасности движения.

Главная цель – обеспечение безопасности!

Безусловно, состояние и содержание дорожного полотна, мостов, путепроводов – все это делается для обеспечения, в первую очередь, безопасности дорожного движения. Но есть и отдельные работы, направленные на снижение аварийности: это установка освещения, дорожно-знаковой информации, нанесение структурной дорожной разметки, так называемых шумовых полос.

В этом году в Красноярском крае, Хакасии и Тыве обустроили 20 аварийно-опасных участков автомобильных дорог.

Все новые дорожные знаки, установленные в этом году, изготовлены на флуоресцентных щитах с высокой интенсивностью световозвращения, их отлично видно и днем, и ночью. По программе «Безопасность дорожного движения» на федеральных трассах Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей» установлено 413 дорожных знаков (в том числе 38 импульсных).

Также в этом году на федеральных трассах установлено, более 5 тысяч светоотражающих элементов и более 9 километров стационарного электроосвещения.

В частности, на участке федеральной дороги Р-255 «Сибирь» в Емельяновском районе установлено 2500 катафотов.

На 784-м километре трассы Р-255 «Сибирь» в Емельяновском районе установили дорожный знак «Умный поворот»: в темное время суток световая индикация работает в попеременном режиме свечения, обеспечивая повышенную видимость траектории движения опасного поворота. 42 импульсных дорожных знака питаются от солнечных батарей.

На 17-м километре обхода Красноярска, а также в Козульском, Емельяновском, Рыбинском, Манском, Иланском, Уярском, Минусинском районах края и в Улуг-Хемском районе Республики Тыва, для привлечения внимания участников дорожного движения и возможного предотвращения выезда водителей на полосу встречного движения нанесена осевая структурная дорожная разметка, при наезде на которую создается шумовой эффект, предупреждающий водителя о выезде на полосу встречного движения. Также нанесены шумовые полосы красного и белого цвета, обозначающие приближение к опасному перекрестку, повороту или пешеходному переходу.

17 км линий электроосвещения запланировано устроить на трассе Р-255 «Сибирь» в шести населенных пунктах Красноярского края. В частности, на участке обхода Красноярска - почти 1 км линий элекроосвещения, еще 1,2 км – в Боготольском районе, 2,5 км – в Уярском, около 4 км – в Березовском и 9 км – в Ачинском районах.

Система автоматизированного управления освещением, которая будет работать на всех объектах, за счет оптимизированного графика включения и отключения позволит сэкономить до 30% электроэнергии. При этом предполагается, что в местах с интенсивным пешеходным движением будут устроены светильники большей мощности.

Всего по заказу ФКУ Упрдор «Енисей» на участках установят 548 металлических оцинкованных опор со светодиодными лампами – все работы планируется завершить в 2021 году.

НАША СПРАВКА

В оперативном управлении Федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог «Енисей» находится более 1 806 км автомобильных дорог общего пользования федерального значения:

- Р-255 «Сибирь» км 557 – км 1176 (Красноярский край).

- Р-257 «Енисей» км 15 – км 1116 + 125 (Красноярский край, Республика Хакасия и Республика Тыва).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Зимой 2020 года на федеральных дорогах Красноярского края, Тывы и Хакасии будут работать 354 спецмашины, из них 38 в Хакасии, 71 - в Тыве. Заготовлено более 10 тысяч тонн соли, 79 тыс. куб.м песка, а также более 84 тысячи тонн пескосоляной смеси.

Метеорологическую обстановку на дорогах отслеживает автоматизированная система метеообеспечения, комплексы расположены на самых сложных участках.

Круглосуточно работает дежурно-диспетчерская служба.

При возникновении внештатных ситуаций на дороге водители могут обращаться в службу спасения по телефону 112 и в диспетчерскую службу Федерального управления автомобильных дорог «Енисей» по телефону +7(391) 2 650 112.